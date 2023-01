Tỷ lệ nghèo ở người cao tuổi tại Hàn Quốc liên tục giảm nhưng vẫn ở mức cao

Photo : YONHAP News

Xét theo số liệu điều tra phúc lợi tài chính hộ gia đình ngày 19/1 của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc và thu nhập khả dụng, tỷ lệ "nghèo tương đối" ở người cao tuổi trên 65 tuổi năm 2021 tại Hàn Quốc là 37,6%, giảm 1,3% so với năm 2020 (38,9%) và tiếp tục xu thế giảm. Tỷ lệ nghèo ở người già là nữ giới (42,6%) cao hơn nhiều so với nam giới (31,3%).Tỷ lệ nghèo tương đối là tỷ lệ dân số có mức thu nhập dưới 50% thu nhập trung vị trên tổng dân số. Mặt khác, tỷ lệ nghèo tuyệt đối là tỷ lệ người có thu nhập dưới mức sinh hoạt tối thiểu.Tỷ lệ nghèo ở người cao tuổi đã liên tục giữ mức 40%, sau đó rơi xuống ngưỡng 30% lần đầu tiên vào năm 2020, và càng thấp hơn vào năm 2021.Theo các chuyên gia, tỷ lệ nghèo ở người cao tuổi dần dần được cải thiện là sau khi chế độ "lương hưu cơ bản dành cho người cao tuổi" được áp dụng từ tháng 7 năm 2014.Lương hưu cơ bản dành cho người cao tuổi là chế độ đảm bảo thu nhập khi về già bằng khoản trợ cấp nhất định mỗi tháng trích từ tiền thuế, cho 70% người trên 65 tuổi có thu nhập thấp, bắt đầu từ năm 2021 với 300.000 won (242,23 USD)/tháng.Nhìn chung, tỷ lệ nghèo ở người cao tuổi tại Hàn Quốc giảm liên tục kể từ sau năm 2011, nhưng vẫn cao gấp khoảng 2,8 lần so với mức trung bình là 13,5% (năm 2019) của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Các chuyên gia dự đoán trong tương lai, tỷ lệ này vẫn sẽ ở mức cao trong thời gian dài, lý do là lương hưu cơ bản vẫn còn nhiều thiếu sót, khiến cơ chế đảm bảo thu nhập về già từ nguồn trợ cấp hoặc lương hưu hiện nay chưa được như mong đợi.