Đảo Jeju nhộn nhịp các đội tuyển thể thao tới tập huấn mùa đông

Photo : KBS News

Do các biện pháp phòng dịch COVID-19 được nới lỏng, trong mùa đông năm nay, đảo Jeju, hòn đảo phía Nam Hàn Quốc, lại nhộn nhịp đón các đội tuyển thể thao tới tập huấn mùa đông.Một đội tuyển bóng chày trung học phổ thông đang tập luyện hăng say tại Jeju. Các em sẽ tập huấn qua đợt nghỉ Tết Nguyên đán, cho tới tận cuối tháng 2. Huấn luyện viên của đội tuyển chia sẻ tập huấn trong điều kiện thời tiết lạnh sẽ khiến các em dễ bị chấn thương. Nhưng thời tiết tại đảo Jeju thì ấm áp hơn, nên các em chỉ cần mặc một áo khi luyện tập là được.Nhiều đội tuyển bóng đá của các trường trung học cơ sở, đại học khác, cũng chọn Jeju là địa điểm tập huấn trước thềm các giải đấu, hoàn thiện chiến thuật thi đấu. Một huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Đại học Korea cho biết đảo Jeju tập trung nhiều đội tuyển chuyên nghiệp, hay đội tuyển các đại học khác, nên các học trò có nhiều cơ hội để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Do đó, Jeju được coi là địa điểm tập huấn thích hợp nhất vào mỗi mùa đông.Trước khi bùng phát dịch COVID-19, đảo Jeju thu hút mỗi năm khoảng 90.000 người thuộc các câu lạc bộ, đội tuyển thể thao tới tập huấn. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống ngưỡng 20.000 người vào năm 2020, sau đó có chiều hướng hồi phục, tăng lên hơn 53.000 người vào năm 2022.Chính quyền đảo Jeju đang đặt mục tiêu tích cực thu hút các đội tuyển, câu lạc bộ để hồi phục về ngưỡng tương tự như trước khi bùng phát dịch COVID-19 trong năm nay.Trưởng nhóm hỗ trợ thể thao thuộc chính quyền đảo Jeju Ahn Soo-il cho biết sẽ tích cực tới từng tổ chức, hiệp hội thể thao để quảng bá, thu hút các đội tuyển, câu lạc bộ tới Jeju tập huấn, nâng số lượng vận động viên tới Jeju lên 100.000 người trong năm nay.Đảo Jeju cũng có kế hoạch cải thiện môi trường tập huấn thể thao, như tu sửa, hiện đại hóa các cơ sở xuống cấp, để giành quyền đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc 2026.