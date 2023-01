Cảnh sát Hàn Quốc khám xét 8 công đoàn xây dựng thuộc hai tổng liên đoàn lao động lớn

Photo : YONHAP News

Từ 8 giờ 10 phút sáng ngày 19/1, Sở Cảnh sát thành phố Seoul đã tiến hành khám xét đồng thời hàng loạt công đoàn xây dựng trực thuộc hai tổng liên đoàn lao động lớn của Hàn Quốc.Đối tượng khám xét là 5 công đoàn xây dựng trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ và 3 công đoàn xây dựng trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc. Các điều tra viên của Cảnh sát đang tiến hành thu giữ sổ sách kế toán có nội dung về khoản chi phí hoạt động công đoàn lao động được nhận từ các công ty xây dựng.Cảnh sát đang xem xét liệu có hành vi nào phạm pháp như phía công đoàn cưỡng ép doanh nghiệp chi trả khoản chi phí này hay không.Trước đó, từ tháng 12 năm ngoái, Cảnh sát đã tiến hành rà soát đặc biệt về các hành vi phạm pháp ở các công trường xây dựng, như cưỡng ép tuyển dụng thành viên công đoàn dưới danh nghĩa gia nhập công đoàn, nhận hối lộ; tiến hành điều tra đối với 126 người liên quan tới 13 vụ nghi ngờ phạm tội, trong đó đã bắt giữ 2 người.Cảnh sát dự kiến sẽ đối phó nhanh chóng với các hành vi trái phép liên quan tới công đoàn ở lĩnh vực xây dựng, điều tra đối chất về mối quan hệ thông đồng phía sau.Chính phủ Hàn Quốc gần đây cũng tiến hành rà soát, khẳng định sẽ loại bỏ hành vi phạm pháp tại các công trường xây dựng.Mặt khác, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ ngày 19/1 đã mở buổi họp báo, chỉ trích cuộc khám xét trụ sở tổ chức này một ngày trước của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) và Cảnh sát là "đàn áp công đoàn". Tổng liên đoàn này chỉ ra rằng nền dân chủ xây dựng hàng chục năm qua của Hàn Quốc đã bị chà đạp bởi một mình Tổng thống Yoon Suk-yeol. Hơn 1.000 cảnh sát đã được huy động chỉ để khám xét bàn làm việc của một người, nhằm "bịt miệng" do Tổng liên đoàn lao động Dân chủ lên án chính quyền đương nhiệm.Về việc Cảnh sát khám xét 8 công đoàn xây dựng vào ngày 19/1, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ chỉ trích cuộc khám xét này nhằm đàn áp những nỗ lực của phía công đoàn nhằm duy trì an toàn và trật tự tối thiểu tại công trường xây dựng, bao che cho những hành vi tiêu cực, bóc lột lao động. Tổng liên đoàn này dự báo sẽ tiến hành mít tinh vào ngày Quốc tế Lao động 1/5 và tổng đình công vào tháng 7.Công đoàn xây dựng thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ sáng ngày 19/1 cũng mở buổi họp báo khẩn cấp, chỉ trích chính quyền đương nhiệm và các doanh nghiệp xây dựng đang thông đồng để đàn áp công đoàn trên diện rộng.Công đoàn cho rằng chính quyền đương nhiệm đang đứng về phía doanh nghiệp xây dựng, quy kết hoạt động chính đáng của công đoàn là phạm pháp. Chính vì các hành vi phi pháp của doanh nghiệp xây dựng mà mỗi năm lại có hơn 600 lao động ngành xây dựng tử vong. Sự đàn áp của chính quyền sẽ không thể cản trở được hoạt động tự do của công đoàn. Trong năm nay, 100.000 thành viên của công đoàn sẽ tiến hành đình công để thay đổi cuộc sống của người lao động ngành xây dựng.