Hàn Quốc có 2,84 triệu việc làm khối Nhà nước trong năm 2021

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 19/1 công bố báo cáo "Thống kê việc làm khối Nhà nước năm 2021". Tổng số việc làm ở khối Nhà nước trong năm 2021 là 2.839.000 người, tăng thêm 73.000 người so với năm 2020, mức tăng 2,6%. Xét về quy mô thì đây là số lượng việc làm cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2016, nhưng mức tăng năm 2021 thấp hơn năm 2020 (6,3%).Trong tổng số việc làm ở khối Nhà nước năm 2021, số việc làm ở khối Chính phủ là 2.428.000 việc làm, tăng 53.000 việc làm so với một năm trước đó. Trong đó, có 874.000 việc làm tại Chính phủ trung ương, 1.506.000 việc làm tại chính quyền địa phương, 47.000 việc làm ở các quỹ an sinh xã hội. Cục Thống kê cho biết mức tăng việc làm khối Nhà nước năm 2021 thấp hơn mức tăng năm 2020 là do số lượng dự án việc làm tại chính quyền địa phương giảm.Số lượng việc làm ở các doanh nghiệp Nhà nước là 411.000 việc làm, tăng 20.000 việc làm so với năm 2020. Trong đó, có 383.000 việc làm ở các doanh nghiệp phi tài chính, 28.000 việc làm ở doanh nghiệp tài chính.Tỷ lệ việc làm khối Nhà nước so với tổng số lao động có việc làm là 10,3%, tăng 0,1% so với một năm trước đó. Trong đó, số lượng việc làm liên tục là 2.508.000 việc làm, chiếm đa số, số lượng việc làm thay thế (do chuyển việc hoặc nghỉ hưu) là 234.000 việc làm, số việc làm mới (do mở rộng dự án) là 97.000 việc làm. Số việc làm ở nam giới đạt 1.486.000 công việc, nhiều hơn nữ giới (1.353.000 việc).Xét theo độ tuổi, có 758.000 việc làm là của người ngoài 40 tuổi, chiếm nhiều nhất (26,7%), sau đó là người ngoài 30 tuổi (24,5%), ngoài 50 tuổi (23,8%).Xét theo ngành công nghiệp, việc làm ở ngành hành chính công và quốc phòng, an sinh xã hội là 1.383.000 việc làm, chiếm nhiều nhất, sau đó tới ngành dịch vụ với 765.000 người, rồi đến ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội (108.000 việc).Cục Thống kê phân tích số lượng việc làm ở lĩnh vực dịch vụ giáo dục tăng khoảng 30.000 việc. Thời điểm năm 2021 là thời điểm các trường cho học sinh đi học trở lại sau một thời gian học tập trực tuyến vì dịch COVID-19, nên cần tuyển dụng thêm nhân lực phòng dịch trong trường học.Số việc làm ở các cơ quan Chính phủ là 2.168.000 người, trong đó số lượng công chức là 1.428.000 người (chiếm 65,9%), tăng thêm 34.000 người, cao gấp 1,9 lần so với số lao động không được biên chế công chức. Thời gian công tác bình quân của công chức là 14,8 năm, của người không thuộc biên chế là 4,6 năm.