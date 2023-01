Ba cựu Bộ trưởng bị Viện Kiểm sát truy tố liên quan tới nghi ngờ từ thời Chính phủ Moon Jae-in

Photo : KBS News

Viện Kiểm sát khu vực Đông Seoul, nơi điều tra về nghi ngờ bản "danh sách đen" dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, ngày 19/1 đã truy tố tại ngoại với ba đối tượng gồm cựu Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Paik Un-gyu, cựu Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, cựu Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông You Young-min.Ngoài ra, một số cựu quan chức thuộc Phủ Tổng thống dưới thời Chính phủ Moon Jae-in cũng bị truy tố, như cựu Cố vấn Nhân sự Cho Hyun-ock.Cựu Bộ trưởng Paik bị cáo buộc đã gây sức ép khiến lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Công nghiệp phải từ chức trong hai năm 2017-2018, giai đoạn đầu Chính phủ Moon Jae-in.Cựu Bộ trưởng Cho bị cáo buộc đã ép Chủ tịch Quỹ hỗ trợ người tị nạn Bắc Triều Tiên Song Kwang-ju từ chức hồi tháng 7-8 năm 2017, trong khi ông này vẫn còn một năm nhiệm kỳ.Cựu Bộ trưởng Khoa học You Young-min thì bị cáo buộc gây sức ép khiến Thứ trưởng và nhiều quan chức thuộc các cơ quan của Bộ này phải từ chức khi còn chưa kết thúc nhiệm kỳ.Viện Kiểm sát bắt tay điều tra nghi ngờ bản danh sách đen chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in từ tháng 1/2019 theo đơn tố giác của đảng đối lập Hàn Quốc tự do (hiện là đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân). Khi đó, đảng này đã tố giác rằng trong năm 2017, năm đầu tiên của Chính phủ Moon Jae-in, người đứng đầu Bộ Công nghiệp đã gây sức ép với 4 giám đốc công ty con của Tổng công ty điện lực (KEPCO), cùng nhiều lãnh đạo cơ quan nghiên cứu chính sách khác từ chức khi còn chưa hết nhiệm kỳ. Tháng 3 cùng năm, đảng này tiếp tục tố giác thêm 11 người khác, trong đó có cựu Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun.