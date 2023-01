Tổng kết một năm thực thi Luật xử phạt nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 19/1 công bố "Thống kê về tình hình tai nạn lao động năm 2022", cho biết trong năm ngoái, đã có 644 người thiệt mạng trong 611 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, giảm 39 người so với một năm trước đó.Các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng được quy định là các vụ tai nạn dẫn đến trường hợp tử vong hoặc bị thương nặng.Tuy nhiên, đối tượng áp dụng Luật xử phạt nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng là doanh nghiệp có trên 50 lao động thường xuyên (nếu là doanh nghiệp xây dựng thì giá trị thi công trên 5 tỷ won (trên 4 triệu USD)). Trong năm ngoái, các doanh nghiệp này đã làm xảy ra 230 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây tử vong cho 256 người, tăng 8 người (3,2%) so với năm 2021.Ngược lại, các doanh nghiệp dưới 50 lao động thường xuyên (giá trị thi công dưới 5 tỷ won) thì để xảy ra 381 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 388 người thiệt mạng, giảm 47 người (10,8%).Luật xử phạt nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng được thực thi từ ngày 27/1 năm ngoái, quy định đơn vị nào có trên 50 lao động thường xuyên (hoặc giá trị thi công trên 5 tỷ won) nếu để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng thì người chịu trách nhiệm vì không làm tròn nghĩa vụ phòng ngừa tai nạn sẽ bị xử phạt trên 1 năm tù hoặc tối thiểu 1 tỷ won (810.700 USD) tiền phạt.Số người tử vong trong các vụ tai nạn ở doanh nghiệp có trên 50 lao động thường xuyên tăng được phân tích là bởi số vụ tai nạn thương vong lớn như cháy nổ, sập công trình gia tăng.Trong số 644 trường hợp tử vong do tai nạn lao động, có 341 người (328 vụ) ở lĩnh vực xây dựng, 171 người (163 vụ) là ở lĩnh vực chế tạo, 132 người (120 vụ) ở các lĩnh vực khác.Kể từ sau khi luật được thực thi, tính tới cuối năm ngoái, số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng thuộc đối tượng áp dụng luật là 229 vụ. Trong đó, Bộ Lao động đã bàn giao 34 vụ cho Viện Kiểm sát, chưa có vụ nào bị tuyên án.