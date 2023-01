Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh về hợp tác, đoàn kết tại Diễn đàn Davos

Photo : YONHAP News

Ngày 19/1 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có bài phát biểu đặc biệt tại hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (còn gọi là Diễn đàn Davos), nhấn mạnh về sự đoàn kết và hợp tác với cộng đồng quốc tếTổng thống nhấn mạnh toàn thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chồng chất. Ông Yoon chỉ ra các vấn đề hiện nay là sự hình thành các khối kinh tế, an ninh, biến đổi khí hậu, cách biệt về y tế; đề xuất giải pháp là khôi phục thương mại tự do, đoàn kết và hợp tác.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh không được từ bỏ hệ thống thương mại tự do, việc hợp tác với các quốc gia chia sẻ giá trị là điều bất khả kháng, không nên bài trừ và ngăn chặn. Nhật Bản chia sẻ giá trị phổ quát với Hàn Quốc, trong khi Trung Quốc dù có điểm khác biệt, nhưng Seoul sẽ hợp tác trên tinh thần dung hợp lợi ích thay vì bài trừ hay ngăn chặn.Ngoài ra, Tổng thống cũng trình bày lập trường về hợp tác ở các lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc có năng lực cạnh tranh như chíp bán dẫn, điện nguyên tử, hydro, công bố hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của chính quyền tiền nhiệm.Lịch trình cuối cùng của Tổng thống trong chuyến thăm Thụy Sĩ là thăm Viện kỹ thuật liên bang Thụy Sĩ, thảo luận về việc phát triển công nghệ lượng tử, một công nghệ chiến lược quốc gia tương lai của Hàn Quốc.Tổng kết chuyến công du "ngoại giao kinh tế" lần này của Tổng thống Yoon Suk-yeol, Hàn Quốc đã ký kết 48 biên bản ghi nhớ về kinh tế, thu hút được 30 tỷ USD đầu tư từ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, thảo luận về đầu tư quy mô 800 triệu USD với các doanh nghiệp nước ngoài như Vestas (Đan Mạch), Merck (Đức), Novartis (Thụy Sĩ). Tuy nhiên, trong thời gian công du, Tổng thống đã làm dấy lên tranh cãi ngoại giao với Iran khi phát ngôn rằng "Iran là kẻ thù của UAE".Văn phòng Tổng thống liên tục khẳng định rằng phát biểu của Tổng thống Yoon hoàn toàn không liên quan tới quan hệ Hàn-Iran, quan hệ song phương sẽ được bình thường hóa nhanh chóng nếu hiểu lầm này được giải tỏa.Giờ đây, bài toán đặt ra đối với ông Yoon đó chính là thực thi cụ thể các thành quả kinh tế đạt được từ chuyến công du và quản lý quan hệ với Iran.