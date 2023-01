Chỉ số giá sản xuất năm 2022 của Hàn Quốc tăng 8,4%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 20/1 công bố số liệu sơ bộ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) bình quân từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022 là 118,8 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 8,4% so với một năm trước.Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 14 năm kể từ sau mức tăng 8,6% của năm 2008. Chỉ số giá sản xuất của cả năm ngoái cũng là mức cao kỷ lục kể từ khi lập thống kê liên quan vào năm 1965.Chỉ số giá sản xuất cho thấy sự biến động giá cả mà nhà sản xuất trong nước cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho thị trường nội địa. Chỉ số này càng lớn cho thấy giá bán của nhà sản xuất càng cao.Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất tháng 12 năm ngoái đạt 119,96 điểm, giảm 0,3% so với tháng trước đó do giá dầu quốc tế và tỷ giá hối đoái đồng loạt giảm. Song nếu so với mới một năm trước thì chỉ số giá sản xuất tháng 12 tăng 6%, mức tăng có xu thế chững lại 6 tháng liên tiếp, kể từ tháng 7 năm ngoái.Xét theo lĩnh vực, sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đã tăng tới 4,9% so với tháng 11; trong đó giá nông sản tăng 8,2% do thời tiết giá rét kéo dài, giá hải sản tăng 3,1% do sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương và cá tuyết Thái Bình Dương giảm.Giá các sản phẩm công nghiệp giảm 1% so với một tháng trước. Giá điện-gas-nước và chi phí dọn chất thải tăng 0,3% do ảnh thưởng từ việc giá gas đô thị áp dụng cho ngành sản xuất tăng. Giá dịch vụ tăng 0,2% so với tháng 11; trong đó dịch vụ tài chính và bảo hiểm giảm 0,3%, trong khi giá dịch vụ ăn uống và nhà nghỉ lại tăng 0,6%.Chỉ số giá cung ứng trong nước, là chỉ số đo lường biến động giá của sản phẩm và dịch vụ cung cấp nội địa gồm cả sản phẩm nhập khẩu, giảm 1,6% trong vòng một tháng, do giá nguyên vật liệu thô, hàng hóa trung gian và thành phẩm trong nước đồng loạt giảm. Chỉ số giá sản xuất tổng hợp bao gồm toàn bộ sản phẩm xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài cũng giảm 1,7% so với tháng 11.Chỉ số giá cung ứng trong nước và chỉ số giá sản xuất tổng hợp của cả năm 2022 lần lượt tăng 12,8% và 10,6%.