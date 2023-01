Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định tôn trọng cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo phố Wall của Mỹ ngày 19/1 (giờ địa phương) đăng tải nội dung bài phỏng vấn với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.Trình bày về vấn đề đối phó với hạt nhân Bắc Triều Tiên, ông Yoon nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, việc tôn trọng Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt hạt nhân (NPT) là điều hết sức thực tế và hợp lý. Bản thân ông cũng như người dân Hàn Quốc rất tin tưởng vào khả năng răn đe mở rộng của Mỹ với mối uy hiếp hạt nhân miền Bắc.Trước đó, trong buổi báo cáo công tác năm mới của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng vào ngày 11/1 vừa qua, Tổng thống Yoon đã nhấn mạnh vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, Hàn Quốc có thể tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc tự sở hữu hạt nhân.Về phát biểu này của ông Yoon, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giải thích Hàn Quốc vẫn giữ lập trường không đổi về nguyên tắc tuân thủ cơ chế NPT. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tổng thống Yoon Suk-yeol xác nhận về điều này thông qua truyền thông nước ngoài.Tổng thống Yoon nói thêm Chính phủ Hàn Quốc rất tôn trọng cơ chế NPT, đồng thời coi trọng việc tăng cường răn đe mở rộng cùng với Mỹ, củng cố vững chắc hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Về việc Nhật Bản tăng chi tiêu phòng thủ và tăng cường năng lực phòng thủ, ông Yoon cho rằng điều này không phải là vấn đề lớn, do ba nước Hàn-Mỹ-Nhật phải đẩy mạnh hợp tác an ninh, đối phó chung với uy hiếp hạt nhân miền Bắc.Liên quan tới lo ngại doanh nghiệp Hàn Quốc có thể gặp bất lợi từ luật kiểm soát xuất khẩu chíp bán dẫn của Mỹ, Tổng thống cho rằng luật này đang trong quá trình thực thi, nên vấn đề hàng đầu là phải đảm bảo doanh nghiệp Hàn Quốc không bị phân biệt đối xử hay gặp bất lợi. Chính phủ Hàn Quốc đang rà soát lại toàn bộ các lĩnh vực, tiến hành thảo luận đa dạng để không bị gặp rủi ro nghiêm trọng.Về mối quan hệ với Trung Quốc, lãnh đạo Hàn Quốc cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) vừa qua, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ và gửi lời mời sang thăm lẫn nhau. Ông Yoon dự kiến sẽ thảo luận với phía Trung Quốc để thăm Bắc Kinh trong tương lai gần.