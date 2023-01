Photo : YONHAP News

Viện Hàn lâm nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh (BAFTA) ngày 19/1 (giờ địa phương) đã công bố danh sách tác phẩm được đề cử cuối cùng cho Giải thưởng BAFTA, còn được gọi là Giải thưởng Viện Hàn lâm (Oscar) của Anh.Theo đó, phim điện ảnh "Quyết tâm chia tay" (Decision to Leave) của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook đã được đề cử ở 2 hạng mục, gồm "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất".Đạo diễn Park Chan-wook trở thành đạo diễn người Hàn đầu tiên được nhận giải "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" tại Giải thưởng BAFTA năm 2018 với tác phẩm "Người hầu gái" (The Handmaiden). Đây là lần thứ hai đạo diễn Park thử sức tại giải thưởng này.Tại lễ trao giải BAFTA năm 2020, bộ phim "Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon-ho cũng được đã được nhận 4 đề cử là "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Kịch bản hay nhất" và "Phim nước ngoài hay nhất", và được trao giải "Phim nước ngoài hay nhất" cùng "Kịch bản hay nhất".Đến lễ trao giải năm 2021, phim điện ảnh “Minari” của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung đã được đề cử ở 6 hạng mục, và nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh-jung trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành được giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất".Lễ trao giải Viện Hàn lâm nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh sẽ được tổ chức vào ngày 19/2 tới tại Trung tâm Southbank ở London. Giải BAFTA cũng là một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá khu vực Anh-Mỹ, có thể coi là thước đo để dự đoán kết quả Giải thưởng Viện Hàn lâm Mỹ (Oscar).Năm nay, tác phẩm điện ảnh "Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh" (All Quiet on the Western Front) của Đức được đề cử ở 14 hạng mục, bao gồm cả "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Đây là tác phẩm nhận được đề cử nhiều nhất tại giải thường này sau bộ phim "Diễn văn của nhà vua" (The King's Speech) vào năm 2011.