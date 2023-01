Tạp chí học thuật quốc tế từ chối rút luận văn của giáo sư Havard về phụ nữ mua vui

Photo : YONHAP News

Tạp chí học thuật “Đánh giá quốc tế về pháp luật và kinh tế” (International Review of Law and Economics), nơi đăng luận văn về người phụ nữ bị cưỡng ép mua vui của giáo sư Đại học Havard John Mark Ramseyer năm 2020, cuối cùng đã từ chối yêu cầu rút lại luận văn này.Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan), nơi phát hành tạp chí IRLE, ngày 19/1 (giờ địa phương) công bố trên mạng internet bản thảo cuối cùng trước khi xuất bản tạp chí IRLE số tháng 1 năm 2023, trong đó giới thiệu về quá chừng kiểm chứng luận văn "hợp đồng tình dục trong chiến tranh Thái Bình Dương" của giáo sư Ramseyer, và công bố quyết định trên.Tạp chí IRLE đã đề nghị 6 học giả lịch sử tiến hành kiểm chứng lại các ý kiến chỉ trích về luận văn của ông Ramseyer, trong đó có nội dung bênh vực việc quân đội Nhật Bản tuyển dụng phụ nữ mua vui là hoàn toàn chính đáng.Trong số này, có hai nhà sử học đã từ chối đề nghị tái thẩm định, 4 người còn lại đồng ý xem xét, và chỉ ra vấn đề trong luận văn của giáo sư đại học Havard. Các chuyên gia này cho rằng ông Ramseyer có vấn đề về cách hiểu các tài liệu lịch sử, không hề đưa ra chứng cứ đáng thuyết phục nào cho các lập luận lật ngược hoàn toàn nội dung đã được thống nhất trong giới lịch sử.Vậy nhưng bất chấp các chỉ trích của 4 học giả này, tạp chí IRLE vẫn không chấp thuận yêu cầu rút lại luận văn của ông Ramseyer. Tạp chí này giải thích theo quy tắc đạo đức của tạp chí này và quy định của nhà xuất bản, chỉ có thể rút lại một luận văn khi phát hiện hành vi đi ngược lại đạo đức, như giả mạo số liệu thống kê, nhưng không thể coi ông Ramseyer đã vi phạm quy định này.Tuy nhiên, nội bộ tạp chí cũng đang có ý kiến rằng cần xem xét khả năng áp dụng rút luận văn của ông Ramseyer căn cứ theo quy định về việc phát hiện vấn đề nghiêm trọng về tính chính xác của luận văn, như lỗi tính toán hay lỗi thực chứng.Được biết, một số nhà biên tập phía nhà xuất bản của Hà Lan cũng cho rằng nếu các học giả thẩm định lại luận văn đều chỉ ra vấn đề về phương pháp giải nghĩa lịch sử của ông Ramseyer thì cần phải rút lại luận văn này.Cuối cùng, IRLE vẫn quyết định không rút lại luận văn, nhưng vẫn giữ nguyên phần chú thích "thể hiện sự lo ngại" (Expression Of Concern) với luận văn của giáo sư Havard như cách đây hai năm trước, mang ý nghĩa thông báo cho độc giả rằng có vấn đề về độ tinh cậy của luận văn.