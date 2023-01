Quốc hội Việt Nam miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Photo : YONHAP News

Quốc hội Việt Nam ngày 18/1 (giờ địa phương) đã thông qua phương án miễn nhiệm đối với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người nắm giữ quyền lực thứ hai tại Việt Nam.Vào ngày 17/1, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, với lý do sẽ chịu trách nhiệm về việc hai Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh đồng loạt bị cách chức vào ngày 5/1 vì bị cho là dính líu tới tham nhũng trong ngành y tế.Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long, người đứng đầu trong công tác phòng dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam, đã bị công an bắt giữ vào năm ngoái với cáo buộc tham nhũng liên quan tới việc bán bộ kit xét nghiệm COVID-19.Việt Nam hiện đang đẩy cao thanh lọc các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong giới công chức Nhà nước, dưới sự dẫn dắt của Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng.Ông Nguyễn Xuân Phúc quê ở tỉnh Quảng Nam, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, và trở thành Thủ tướng vào năm 2016 rồi được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước vào tháng 4 năm ngoái.Tại Việt Nam, Tổng Bí thư là người giữ quyền lực cao nhất, tiếp đến là Chủ tịch nước (phụ trách ngoại giao, quốc phòng), Thủ tướng (hành chính) và Chủ tịch Quốc hội (lập pháp).Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vào ngày 4-6/12 năm ngoái, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và nhất trí nâng quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, góp phần lớn vào việc tăng cường mối quan hệ song phương.Sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị miễn nhiệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lên giữ chức Quyền Chủ tịch nước. Trước đó, khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang bất ngờ qua đời vì bạo bệnh vào tháng 9/2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng giữ chức Quyền Chủ tịch nước. Bà Xuân quê ở tỉnh An Giang, từng giữ chức Bí thư đảng và được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch nước vào tháng 4 năm ngoái.