Người dân Hàn Quốc đón Tết Nguyên đán trong đợt rét đậm

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo sẽ có một đợt rét đậm bắt đầu từ ngày 21/1 (30 tháng Chạp). Nhiệt độ tại huyện Cheorwon (tỉnh Gyeonggi) sẽ xuống tới -18 độ C, thủ đô Seoul cũng xuống tới -10 độ C, giảm tối đa 10 độ C so với ngày 20/1.Cơ quan khí tượng đã ban cảnh báo rét đậm rét hại tại khu vực phía Tây tỉnh Gangwon, một phần thuộc hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, khu vực núi cao phía Đông Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang. Ngoài ra, nhiều địa phương khác sâu trong đất liền cũng đã được ban cảnh báo chú ý rét đậm.Trong ngày 22/1 (mồng 1 Tết), cái lạnh sẽ có phần suy giảm, nhưng phần lớn các địa phương trên toàn quốc sẽ có mưa hoặc tuyết rơi. Sáng mồng 1 Tết, đảo Jeju và vùng duyên hải phía Nam tỉnh Nam Jeolla sẽ có mưa. Vào ban ngày, toàn quốc sẽ có mưa hoặc tuyết, nhưng sau đó sẽ tạnh vào đêm cùng ngày. Người dân cần chú ý đề phòng tai nạn do trơn trượt khi đi qua cầu, cầu vượt, hay lối vào các đường hầm.Vào hai ngày cuối của đợt nghỉ lễ, dự kiến Hàn Quốc sẽ đón đợt rét đậm rét hại mạnh nhất trong mùa đông lần này. Từ chiều ngày 23/1 (mồng 2 Tết), nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm đột ngột. Trong ngày 24/1 (mồng 3 Tết), ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ năm nay, nhiệt độ tại Seoul có thể giảm xuống -17 độ C, khu vực miền Trung nằm ở ngưỡng -15 độ C, khu vực phía Nam ở ngưỡng -10 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong cả mùa đông.Đặc biệt, đảo Jeju và vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) dự báo sẽ có tuyết lớn kèm theo gió thổi mạnh, có khả năng nhiều đường bay sẽ bị ảnh hưởng. Trên biển cũng dự báo có sóng lớn, ảnh hưởng tới các tuyến tàu khách. Do đó, người dân về quê ăn Tết khi trở lại Seoul cần chú ý theo dõi lịch tàu, máy bay để điều chỉnh cho phù hợp. Đợt rét đậm lần này sẽ còn kéo dài trong tuần sau, nên người dân cần chú ý không để bị thiệt hại do nước đóng băng.