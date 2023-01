Sân bay Incheon dự kiến đón 120.000 khách/ngày trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Photo : YONHAP News

Công ty sân bay quốc tế Incheon dự báo trong thời gian 5 ngày thực hiện đối sách giao thông đặc biệt kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán (20-24/1), dự kiến có 618.380 hành khách sử dụng dịch vụ tại sân bay trong 5 ngày, trung bình mỗi ngày khoảng 123.676 người.Con số này tăng 1.296,1% so với chỉ 8.859 khách trung bình mỗi ngày vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 6 ngày Tết năm ngoái, và bằng 61,2% so với kỳ nghỉ Tết năm 2019.Trong thời gian nghỉ lễ, số ngày tập trung đông hành khách nhất là ngày 21/1, với 131.732 người.Đây là kỳ nghỉ Tết đầu tiên mà nhu cầu hàng không chính thức hồi phục sau đại dịch COVID-19. Sân bay quốc tế Incheon dự kiến sẽ mở cửa sớm các quầy làm thủ tục bay, mở rộng khu vực xuất cảnh và cửa an ninh.Ngoài ra, phía công ty dự kiến bố trí khoảng 140 nhân lực hướng dẫn tại khu vực xuất cảnh, mở rộng dịch vụ tự làm thủ tục bay để giảm ùn tắc cho hành khách. Sân bay sẽ mở cửa lại các cửa hàng đóng cửa trong thời gian qua do dịch COVID-19, bổ sung thêm chỗ đỗ xe, mở rộng các tuyến xe buýt sân bay, và nối loại hoạt động tuyến xe buýt đêm, nhằm tăng cường sự tiện lợi cho người dân khi di chuyển tới sân bay.Mặt khác, sân bay Incheon sẽ nâng công suất xét nghiệm tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở sân bay lên tối đa 1.500 người/ngày, kéo dài thời gian hoạt động từ 6 giờ tối như hiện nay lên thành 9 giờ tối. Sân bay cũng sẽ bố trí khu vực chờ tối đa cho 700 người để phục vụ các hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc chờ xét nghiệm COVID-19.