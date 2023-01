Hơn 54% người dân đánh giá tiêu cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã ủy thác cơ quan thăm dò dư luận Hankook Research tiến hành khảo sát về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol.Kết quả cho thấy có hơn một nửa số người tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống, song tỷ lệ đánh giá tiêu cực đã giảm so với hai tháng trước.Cụ thể, có 54,7% ý kiến đánh giá Tổng thống Yoon đã "làm không tốt" trong công tác điều hành quốc gia, và 36,3% đánh giá Tổng thống "làm tốt". Cứ ba người tham gia khảo sát thì một người đánh giá tiêu cực về công tác điều hành của Tổng thống.Nếu so với kết quả thăm dò của hai tháng trước, tỷ lệ đánh giá tiêu cực đã giảm 10,2%, tỷ lệ đánh giá tích cực tăng 6,2%.Xét theo địa phương, tỷ lệ đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang tăng mạnh, khác với kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ tích cực tương tự tỷ lệ tiêu cực trước đó. Lần này, tỷ lệ đánh giá tiêu cực vốn ghi nhận ở mức cao trước đó tại các địa phương như thành phố Busan, Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang, tỉnh Gangwon và đảo Jeju cũng đã thu hẹp trong phạm vi sai số.Lý do người tham gia khảo sát đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống là do có biện pháp đối phó mạnh mẽ với Bắc Triều Tiên và xúc tiến cải cách ở ba lĩnh vực lớn. Ngược lại, lý do đánh giá tiêu cực là bởi Tổng thống còn thiếu các chính sách giải quyết vấn đề kinh tế, dân sinh, ít trao đổi với người dân, thiếu sự thỏa hiệp chính trị.Mặc khác, có hơn một nửa ý kiến cho rằng chính sách mà Chính phủ cần tập trung nhất trong năm nay thuộc về lĩnh vực kinh tế. Trong đó, ý kiến nhận định Chính phủ cần tập trung vào chính sách tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và ổn định giá cả lần lượt ghi nhận ở mức gần 30%. Theo sau đó là đạt sự thỏa hiệp chính trị giữa chính giới, và giảm sự phân cực giữa các phe phái.Có 59,2% ý kiến cho rằng cần có sự trao đổi giữa Tổng thống Yoon với Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, cao gấp đôi so với ý kiến cho rằng không cần thiết.Cuộc thăm dò lần này được tiến hành trong vòng ba ngày từ 18/1, độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3,1%. Nội dung khảo sát và kết quả cụ thể được đăng tải trên trang chủ của đài KBS.