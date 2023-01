Hàn Quốc dự báo sẽ đón đợt rét đậm nhất mùa đông năm nay trong ngày 24-25/1

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo từ đêm ngày 23/1, khối không khí lạnh tích tụ ở Siberia trong thời gian qua sẽ tràn xuống bán đảo Hàn Quốc khiến nhiệt độ giảm mạnh.Theo đó, lệnh cảnh báo rét đậm đã được ban ở các địa phương ở miền Trung và đất liền miền Nam, lệnh cảnh báo chú ý giá rét cũng được ban ở hầu hết các địa phương trên toàn quốc.Sáng ngày 24/1, dự báo nhiệt độ ở huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) sẽ rớt xuống -23 độ C, thủ đô Seoul là -17 độ C; thời tiết giá rét nhất trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Seoul trong ngày 24/1 dự báo sẽ ở khoảng -12 độ C, hầu hết các địa phương trên toàn Hàn Quốc cũng ghi nhận nền nhiệt ở mức -10 độ C.Trong ngày 25/1, nhiệt độ ở Seoul được dự báo sẽ rớt xuống -18 độ C; các địa phương miền Nam, thành phố Gwangju và Busan cũng sẽ giảm xuống -12 độ C.Dự báo thời tiết giá rét ở đảo Jeju và vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt tuần này. Hai khu vực này cũng được dự báo sẽ có tuyết rơi nhiều.Trong ngày 24 và 25/1, dự báo tuyết rẽ rơi dày tối đa trên 70 cm ở vùng núi đảo Jeju, đảo Ulleung và đảo Dokdo; vùng ven biển trên đảo Jeju và phía Tây vùng Honam cũng dự báo có tuyết rơi dày trên 20 cm. Người dân cần chú ý tránh các tai nạn do đường trơn trượt trên đường từ quê về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.Có khả năng đảo Jeju sẽ ban lệnh cảnh báo tuyết rơi nhiều và cảnh báo gió lớn, nên nhiều chuyến bay có thể sẽ bị hủy. Các chuyến tàu cũng có khả năng bị hoãn hoặc hủy do có dự báo sóng lớn.