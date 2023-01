Thời tiết khắc nghiệt trong ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán

Photo : YONHAP News

Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất trong mùa đông năm nay vẫn tiếp diễn trong ngày 24/1, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán do luồng không khí lạnh dịch chuyển về phía Nam.Nhiệt độ cao nhất ban ngày trên toàn Hàn Quốc dao động từ -14 đến -3 độ C, như tại thủ đô Seoul là -12 độ C, tại thành phố Busan là -4 độ C, thấp hơn 16-17 độ C so với ngày hôm trước.Ngoài ra, phần lớn các địa phương trên cả nước đều có gió thổi mạnh, đặc biệt vùng ven biển, miền núi tỉnh Gangwon, đảo Jeju, một phần tỉnh Bắc Gyeongsang, có gió thổi mạnh với vận tốc 20 m/s.Vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và đảo Jeju sẽ có tuyết rơi. Dự báo lượng tuyết rơi cho tới hết ngày 25/1 là tối đa 70 cm ở khu vực núi cao đảo Jeju, từ 5-30 cm tại vùng Honam và phần còn lại đảo Jeju, từ 1-5 cm ở ven biển Tây thuộc tỉnh Nam Chungcheong, sâu trong đất liền hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong. Trên biển sẽ có sóng cao tối đa 6m.Phần lớn các địa phương đều đã ban cảnh báo rét đậm rét hại, nên Bộ Hành chính và an toàn đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vào lúc 7 giờ tối ngày 23/1, đề nghị người dân đặc biệt chú ý. Bộ Hành chính và an toàn cũng đề nghị các ban ngành hữu quan tích cực dọn tuyết, phòng chống sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân. Bộ cũng thăm hỏi các tầng lớp yếu thế để kiểm tra tình hình thiệt hại do đợt rét đậm rét hại lần này, hướng dẫn địa điểm cư trú tạm thời cho những hộ gia đình gặp khó khăn không có thiết bị sưởi ấm.Mặt khác, trong ngày 24/1, tại sân bay quốc tế Jeju đã được ban cảnh báo gió mạnh, vận tốc gió đạt 12 m/s. Theo đó, 476 chuyến bay nối Jeju với các địa phương khác đã bị hủy, hàng chục nghìn người dân cùng khách du lịch bị ảnh hưởng. Ngoài khơi đảo Jeju cũng được ban cảnh báo sóng lớn, toàn bộ các chuyến tàu khách bị dừng hoạt động.