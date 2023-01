Số ca mắc COVID-19 mới giảm mạnh trong ngày nghỉ Tết cuối cùng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 24/1, Hàn Quốc ghi nhận 12.262 ca mắc COVID-19 mới, nhiều hơn 3.035 ca so với ngày hôm trước.Tuy nhiên, nếu so với một tuần trước, số ca mắc đã giảm hơn 27.922 ca, so với hai tuần trước giảm hơn 47.762 ca. Đặc biệt, số ca mắc mới cùng ngày là mức thấp nhất trong vòng 30 tuần, tính từ ngày 28/6 (xét riêng trong các ngày thứ Ba). Điều này được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm trong thời gian nghỉ lễ Tết Nguyên đán.Số ca mắc nhập ngoại là 31 ca, giảm 29 ca so với ngày hôm trước (60 ca). Trong đó, có 22 ca (chiếm 70,9%) là ca nhập cảnh từ Trung Quốc.Tính đến 0 giờ sáng cùng ngày, có 468 ca mắc nặng đang nhập viện điều trị, nhiều hơn 18 ca so với ngày hôm trước. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng tính đến 5 giờ chiều ngày 23/1 đạt 29,8%. Số ca tử vong là 10 ca, ít hơn 16 ca so với ngày 22/1. Tổng số ca tử vong lũy kế từ đầu dịch là 33.245 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.