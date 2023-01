Cựu Ngoại trưởng Mỹ miêu tả lại cuộc đối thoại với Chủ tịch Bắc Triều Tiên năm 2018

Photo : YONHAP News

Trong cuốn hồi ký phát hành ngày 24/1 (giờ địa phương) mang tựa đề: "Never Give an Inch, Fighting for the America I Love" (tạm dịch: Không bao giờ nhượng bộ một bước, đấu tranh cho nước Mỹ tôi yêu), cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã miêu tả về cuộc đối thoại giữa ông với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un hồi năm 2018, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump.Tại cuộc gặp, ông Pompeo đã nói rằng đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ rất vui mừng nếu quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Ngay lập tức, ông Kim đã phấn khích đập tay vào bàn, hét lên là người Trung Quốc là những kẻ dối trá.Chủ tịch Kim Jong-un nói rằng cần thiết duy trì quân đội Mỹ tại Hàn Quốc để bảo vệ Bắc Triều Tiên khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi đảng Cộng sản Trung Quốc thì muốn Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc để có thể biến bán đảo Hàn Quốc như khu tự trị Tân Cương hay Tây Tạng.Ông Pompeo đã thuyết phục Chủ tịch Kim Jong-un là dù từ bỏ hạt nhân thì chính quyền Bắc Triều Tiên vẫn có thể tồn tại và thịnh vượng, khác với cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein hay lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã mất mạng cùng với sự sụp đổ của chính quyền.Tiếp đó, ông Pompeo nói rằng nếu Mỹ và miền Bắc đạt được thỏa hiệp thì ông sẽ mời Chủ tịch Kim Jong-un tới bãi biển Miami của Mỹ, hút loại xì gà Cuba tuyệt nhất thế giới. Chủ tịch Kim Jong-un đã trả lời rằng ông vốn có mối quan hệ hữu hảo với gia đình nhà lãnh tụ Fidel Castro của Cuba. Bắc Triều Tiên đang duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Cuba, quốc gia cùng chế độ xã hội chủ nghĩa.Cứ mỗi 45 phút là ông Kim Jong-un lại dừng cuộc đối thoại để nhận "cuộc điện quan trọng", nhưng ông Pompeo cho rằng ông này dừng cuộc nói chuyện để ra ngoài hút thuốc, vì ông Kim được biết đến là người nghiện thuốc lá.Cựu Ngoại trưởng Pompeo cũng giới thiệu về quá trình tổ chức thành công cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều-Mỹ diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào tháng 6/2019. Cựu Bộ trưởng cho biết tất cả các thành viên trong Chính phủ Mỹ đều mong muốn tham dự vào cuộc gặp lịch sử này, ngoại trừ cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, người có quan điểm khác với cựu Tổng thống Donald Trump. Đặc biệt, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in đã nhiều lần trực tiếp gọi điện cho ông Pompeo. Cựu Ngoại trưởng Mỹ còn cho biết Chủ tịch Kim bày tỏ mong muốn gặp cựu Tổng thống Donald Trump nhưng cựu Tổng thống Moon Jae-in có vẻ không thích điều đó.