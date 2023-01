Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 24/1 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder tiếp tục bày tỏ lo ngại về khả năng Bắc Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7. Ông Ryder nhấn mạnh vụ thử nghiệm sẽ là hành vi gây hại cho an ninh khu vực, và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ động thái của Bình Nhưỡng.Ông Ryder cho biết Washington đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để theo dõi động thái của Bình Nhưỡng.Trong thời gian qua, Chính phủ Mỹ vẫn duy trì lập trường nhất quán như trên về khả năng miền Bắc thử nghiệm hạt nhân.Mặt khác, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Mỹ có mong muốn Hàn Quốc có động thái nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không, phát ngôn viên Ryder từ chối đưa ra câu trả lời, chỉ nhấn mạnh Mỹ vẫn đang duy trì nhiều đơn vị quân đội khác nhau, bao gồm cả quân đội Mỹ đồn trú ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Ông Ryder nói thêm quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc là để bảo vệ cho Hàn Quốc và các đồng minh. Do đó, Mỹ sẽ duy trì phối hợp với các đồng minh và đối tác khác, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, để bảo vệ một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.