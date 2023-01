Chính giới Hàn Quốc tranh cãi về vấn đề chi phí sưởi ấm leo thang

Photo : YONHAP News

Trong khi đợt rét đậm rét hại kéo dài tại Hàn Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, chính giới Hàn Quốc đã tranh cãi về vấn đề chi phí sưởi ấm nói riêng, nền kinh tế dân sinh nói chung.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích Chính phủ không đưa ra biện pháp nào để ứng phó khi chi phí sưởi ấm tại vô số hộ gia đình tăng hơn gấp đôi do giá gas nâng tận 4 lần chỉ trong năm ngoái và khả năng cao hiện tượng này sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Đảng này đề xuất các giải pháp như bố trí ngân sách dự bị phòng chống tai nạn cho tầng lớp yếu thế, thêm ngân sách bổ sung 30.000 tỷ won (24,3 tỷ USD).Bác lại, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho biết đảng đối lập đã dùng chi phí sưởi ấm để làm dấy lên cuộc chiến tranh chính trị.Theo đảng Sức mạnh quốc dân, nguyên nhân khiến tiền gas nâng 4 lần trong năm 2022 là do Chính phủ tiền nhiệm chỉ tăng 13% chi phí sử dụng gas trong khi giá gas thô tăng đến hai, ba lần, trở thành hậu quả cho chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ngoài ra, chính sách dỡ bỏ dần nhà máy điện nguyên tử trong thời chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in cũng chồng chất lên gánh nặng cho Chính phủ đương nhiệm.Đảng Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh việc chi phí sưởi ấm tăng vọt là vấn đề chung của toàn thế giới và đồng ý về việc đưa ra biện pháp để hỗ trợ tầng lớp yếu thế. Tuy nhiên, đảng này đã bác bỏ ý kiến về bố trí ngân sách bổ sung của đảng đối lập vì cho rằng đây là "ý tưởng mang chủ nghĩa dân túy".Ngoài ra, đảng cầm quyền và đối lập đấu khẩu mạnh mẽ về phát biểu của Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng "Iran là kẻ thù của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE)" trong chuyến công du UAE vừa qua.Đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích Tổng thống Yoon chính là mối đe dọa lớn nhất cho ngoại giao và an ninh của Hàn Quốc. Đáp lại, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng đối lập đang lấy câu nói vốn là để khích lệ binh sĩ Hàn Quốc đồn trú tại UAE của Tổng thống Yoon làm cái cớ để gây bất hòa ngoại giao và phản bội đất nước.