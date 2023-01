Hàn Quốc cho phép người dân tháo bỏ khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30/1

Photo : YONHAP News

Số ca mắc COVID-19 trong đợt tái bùng phát mùa đông năm nay đang tiếp tục chiều hướng giảm, số ca mắc mới ở ngưỡng dưới 20.000 ca.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 25/1, Hàn Quốc ghi nhận 19.538 ca mắc COVID-19 mới, mức thấp nhất (xét riêng trong các ngày thứ Tư) kể từ ngày 6/7 năm ngoái (19.352 ca). Trong đó, có 29 ca nhập ngoại, với 16 ca là người nhập cảnh từ Trung Quốc, chiếm 55,5%.Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị là 482 ca, giảm 14 ca so với ngày hôm trước. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc tính đến 5 giờ chiều ngày 24/1 là 29,4%, tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 30%.Số ca tử vong tăng thêm 25 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch là 33.270 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Cơ quan phòng dịch đã hạ mức độ nguy hiểm dịch COVID-19 trong tuần từ mức "trung bình" xuống mức "thấp" lần đầu sau 13 tuần. Tuy nhiên, số ca mắc giảm trong dịp nghỉ Tết được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm, có thể sẽ gia tăng trở lại trong những ngày tới.Cơ quan phòng dịch đề nghị người dân tích cực tham gia tiêm phòng vắc-xin cải tiến, đặc biệt là nhóm người rủi ro cao, bởi loại vắc-xin này có hiệu quả với các biến thể, giảm rủi ro diễn tiến nặng tới 94,9%.Từ ngày 30/1 (thứ Hai tuần sau), Hàn Quốc chuyển sang chỉ khuyến nghị chứ không bắt buộc người dân đeo khẩu trang trong không gian kín. Về nghĩa vụ cách ly 7 ngày với ca mắc COVID-19, Chính phủ dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này nếu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu đối với dịch COVID-19.