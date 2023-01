Gánh nặng chi phí sưởi ấm tăng cao trong mùa đông năm nay

Photo : YONHAP News

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, người dân Hàn Quốc đón đợt rét đậm rét hại mạnh nhất trong mùa đông năm nay, khiến gánh nặng chi phí sưởi ấm của người dân càng gia tăng.Hiệp hội gas đô thị Hàn Quốc ngày 25/1 cho biết giá bán lẻ gas đô thị tại Seoul là 19,69 won (0,02 USD)/megajun (MJ), tăng 38,4% so với năm ngoái.Giá gas đô thị áp dụng với hộ gia đình được quyết định theo cơ chế là Tổng công ty khí gas Hàn Quốc (KOGAS), đơn vị nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), sẽ quyết định mức giá bán buôn, sau đó các tỉnh thành sẽ quyết định mức giá bán lẻ tùy theo chi phí cung cấp tới hộ gia đình.Trong năm 2022, giá gas bán buôn đã tăng 42,3% chỉ trong vòng một năm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ chiến tranh Nga-Ukraine, cung cầu năng lượng thế giới càng trở nên khan hiếm, kim ngạch nhập khẩu LNG của Hàn Quốc đạt 56,7 tỷ USD, tăng vọt ở mức cao kỷ lục. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết giá nhập khẩu LNG tháng 12 năm ngoái đã tăng tới 40,5% so với tháng 12/2021.Không chỉ vậy, các loại chi phí công cộng khác, trong đó có giá điện cũng đồng loạt tăng. Giá điện đã được nâng tới 3 lần trong năm ngoái, tổng cộng tăng 19,3 won (0,02 USD)/kWh, trong quý I năm nay tăng tiếp 13,1 won (0,01 USD), mức tăng cao nhất trong vòng 42 năm kể từ sau năm 1981, thời kỳ khủng hoảng dầu mỏ lần hai.Do nhiều thiết bị sưởi ấm như quạt điện, lò sưởi điện, đều sử dụng điện, nên người dân cảm nhận rõ chi phí sưởi ấm gia tăng trong mùa đông năm nay. Nhu cầu điện sưởi ấm trong tháng này dự kiến sẽ còn tăng hơn tháng trước do số ngày xuống âm độ C nhiều hơn, nên gánh nặng chi phí sưởi ấm của người dân sẽ càng gia tăng.Cuối năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nâng giá điện quý I năm nay, nhưng vẫn đóng băng giá gas, do cân nhắc tới gánh nặng chi phí sưởi ấm vào mùa đông của người dân. Giá nhập khẩu LNG đã có chiều hướng ổn định từ sau tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, tính tới cuối năm 2022, Tổng công ty khí gas đã thua lỗ lên tới 9.000 tỷ won (7,3 tỷ USD), nên dự kiến Chính phủ sẽ vẫn nâng giá gas từ quý II năm nay.