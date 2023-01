Cựu nghị sĩ Na Kyung-won tuyên bố không tham gia tranh cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền

Photo : YONHAP News

Cựu nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân Na Kyung-won ngày 25/1 đã mở cuộc họp báo tuyên bố không tham gia tranh cử cho chức Chủ tịch đảng tại Đại hội toàn đảng diễn ra vào ngày 8/3 năm nay.Đây là quyết định được đưa ra khi bà Na không thể đứng yên nhìn "ngôi nhà chung" của mình là đảng Sức mạnh quốc dân rơi vào tình cảnh lục đục nội bộ vì vấn đề tranh cử của bản thân.Trong bài phát biểu, cựu nghị sĩ Na cho biết bà sẽ can đảm từ bỏ để hướng tới con đường xoa dịu lo ngại của người dân về sự chia rẽ trong đảng cầm quyền, và để đảng này có thể trở lại đoàn kết.Cuộc họp báo này được tổ chức 12 ngày sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bãi nhiệm bà Na khỏi chức Phó Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về đối phó tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa.Khi còn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban, bà Na Kyung-won từng đề cập "chính sách tỷ lệ sinh thấp của Hungary" trong một buổi họp báo, và đã bị Văn phòng Tổng thống bác bỏ. Sau đó, bà đã tỏ ý muốn từ chức với Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tuy nhiên, về động thái cách chức của Tổng thống, bà Na cho rằng đó không phải là "chủ ý" của chính ông Yoon, làm dấy lên sự phản đối của 50 nghị sĩ mới của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân.Mặc dù một mặt đã cầu chúc cho thành công của Chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol, nhưng cựu nghị sĩ Na Kyung-won đã một mặt thể hiện không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại bằng lời lẽ nhấn mạnh rằng "chính đảng là gốc rễ của chủ nghĩa dân chủ tự do", và kêu gọi các đảng viên giữ vững tinh thần bao dung và tôn trọng lẫn nhau.Bà Na còn bày tỏ quyết tâm sẽ hoàn thành sứ mệnh dưới tư cách một đảng viên "vĩnh viễn" để khôi phục lại niềm tin của người dân và bảo vệ danh dự cho đảng bảo thủ chính thống của Hàn Quốc.Được biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bà Na Kyung-won đã viếng thăm và xin ý kiến những lão thành kỳ cựu như cựu Chủ tịch Lee Hoi-chang của đảng Đại dân tộc (tiền thân của đảng cầm quyền hiện tại), người đã đưa bà Na vào chính giới.Trong các cuộc thăm dò ý kiến do Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) thực hiện gần đây với đối tượng là người ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân, cựu nghị sĩ Na Kyung-won đã giữ vị trí thứ ba trong số các nhân vật xứng đáng ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch đảng cầm quyền. Do đó, cuộc tranh cử giành quyền lãnh đạo đảng Sức mạnh quốc dân trên thực tế sẽ là cuộc chiến tay đôi của hai nghị sĩ Kim Gi-hyeon và Ahn Cheol-soo.Được biết, bà Na tỏ ý sẽ không giúp đỡ hoặc hợp tác với bên nào trong Đại hội toàn đảng sắp tới.