Phát sinh 32 ca mắc bệnh nặng mùa lạnh chỉ trong một ngày đợt rét đậm 24/1

Photo : YONHAP News

Dưới ảnh hưởng của đợt rét đậm kéo dài, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã khởi động "cơ chế theo dõi phòng cấp cứu các tổn thương do lạnh năm 2022-2023". Theo đó, chỉ trong ngày 24/1 Hàn Quốc ghi nhận 32 ca mắc bệnh mùa lạnh, trong đó có một ca tử vong.Cơ chế theo dõi phòng cấp cứu các tổn thương do lạnh lũy kế số liệu từ ngày 1/12 đến 28/2 năm sau đó, là các ca mắc bệnh hoặc tử vong vì các bệnh nặng mùa lạnh như hạ thân nhiệt, bỏng lạnh, bệnh cước, chứng bợt da chân do cơ quan y tế báo cáo.Tổng số ca mắc bệnh nặng mùa lạnh lũy kế từ ngày 1/12/2022 đến ngày 24/1/2023 là 312 ca, số ca tử vong là 11 ca.Mặc dù chỉ mới là cuối tháng 1, con số này đã vượt qua tổng số ca ghi nhận trong toàn đợt đông trước đó, tức từ ngày 1/12/2021 đến 28/2/2022 (tổng 202 ca, tử vong 7 ca).Xét theo giới tính, số ca là nam (213 ca) cao hơn nhiều so với nữ (99 ca). Về độ tuổi, bệnh nhân trên 80 tuổi đạt mức cao nhất với 23,4% (73 ca), người trên 65 tuổi là 41,7% (130 người).Thời gian có nhiều ca bệnh phát sinh nhất là từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng với 17,6% (55 người). Các khung giờ khác cũng có nhiều ca mắc, như từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều (13,8%), 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều (13,8%).Về địa điểm, có 26% ca bị tổn thương do lạnh trên đường phố, chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo sau đó là tại nhà (14,4%), và xung quanh khu vực nhà ở (15,4%).