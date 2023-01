Tuyết rơi dày tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận từ sáng ngày 26/1

Photo : YONHAP News

Thủ đô Seoul và khu vực lân cận từ rạng sáng ngày 26/1 có tuyết rơi nhiều vào khung giờ đi làm. Tuyết đóng dày ở khắp các đường lộ và lối đi bộ, có nhiều khu vực tuyết đóng băng do thời tiết lạnh âm độ, khiến xe cộ di chuyển khó khăn.Từ đêm 25/1, tuyết bắt đầu rơi ở khu vực ven biển phía Tây, sau đó mở rộng ra hầu hết các khu vực miền Trung. Lượng tuyết rơi trong ngày 26/1 ở thành phố Incheon và huyện Taean (tỉnh Nam Chungcheong) dày đến 10 cm, khu vực phía Tây Seoul và vùng lân cận dày 5 cm.Đám mây gây tuyết dần di chuyển về phía Nam, nên tuyết sẽ tập trung rơi nhiều ở tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, cùng các địa phương miền Nam.Tuyết rơi dày khiến tình hình giao thông vào khung giờ đi làm rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng. Do đó, thành phố Seoul đã nâng thời gian tập trung bố trí phương tiện vào giờ đi làm của người dân thêm 30 phút so với thông thường, đến 9 giờ 30 phút sáng.Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) cũng vận hành thêm các chuyến tàu ở 6 tuyến đường sắt. Chính quyền các địa phương thì rải trước chất chống tuyết đóng băng trong đêm, đối phó với tình hình tuyết rơi nhiều.Từ 0 giờ sáng ngày 26/1, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ở mức 1, nâng mức cảnh báo nguy cơ từ "quan tâm" lên "chú ý".Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min đã chỉ thị các địa phương hoàn tất công tác rải chất chống tuyết đóng băng trước giờ đi làm, hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện công cộng để tránh tình trạng ách tắc giao thông, cũng như kịp thời thông báo cho người dân biết tình hình giao thông và các tuyến đường bị kiểm soát.Tuyết dự báo sẽ ngừng rơi ở thủ đô Seoul và vùng lân cận từ chiều ngày 26/1, và ở hầu hết các địa phương miền Trung từ đêm cùng ngày, nhưng khu vực đất liền phía Nam tuyết sẽ rơi đến sáng ngày 27/1; vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và ven biển phía Tây sẽ có tuyết rơi đến đêm 27/1.