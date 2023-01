Liên hợp quốc rà soát tình hình nhân quyền của Hàn Quốc sau 4 năm

Photo : YONHAP News

Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) theo từng quốc gia, trong đó các nước thành viên Liên hợp quốc sẽ xem xét tình hình nhân quyền của một nước và tìm ra những điểm cần cải thiện, sẽ được tiến hành với Hàn Quốc vào chiều ngày 26/1 (giờ địa phương) tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ).UPR bắt đầu được thực thi từ năm 2008, là một cơ chế trong đó 193 nước thành viên Liên hợp quốc sẽ lần lượt báo cáo tình hình nhân quyền của nước mình cũng như việc có thực hiện các khuyến nghị về nhân quyền hay không, sau đó được các nước thành viên khác đánh giá.Thông thường, các nước thành viên sẽ phải thực hiện quá trình này sau mỗi 4 năm 6 tháng. Hàn Quốc đã nhận đánh giá lần thứ ba vào tháng 11 năm 2017.Trong lần đánh giá thứ 4 này, phái đoàn đại diện Chính phủ Hàn Quốc do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lee Noh-kong dẫn đầu sẽ tham dự. Buổi đánh giá sẽ được tiến hành theo hình thức trả lời câu hỏi của các nước thành viên khác trong vòng 3 tiếng rưỡi. Có 98 nước sẽ đặt câu hỏi với Chính phủ Hàn Quốc.Một số nước khác đã gửi bảng hỏi từ trước, trong đó Đức đặt câu hỏi về việc liệu Hàn Quốc có bước tiến triển nào trong việc lập Luật chống phân biệt đối xử hay không.Luật chống phân biệt đối xử có nội dung là cấm mọi sự phân biệt đối xử vì các lý do về giới tính, khuyết tật, xu hướng tính dục, hay học lực. Dự luật này được xúc tiến từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua. Hàn Quốc đã được khuyến nghị lập Luật cấm phân biệt đối xử trong đợt đánh giá lần ba năm 2017. Do đó trong lần đánh giá này, các nước thành viên Liên hợp quốc dự kiến sẽ tập trung đặt câu hỏi về vấn đề này.Ngoài ra, một số nước cũng đặt câu hỏi về vấn đề liên quan đến việc Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình; cũng như những tiến triển trong việc sửa đổi Hiến pháp về việc xử phạt tội bạo hành tình dục được thực hiện mà không có sự đồng ý rõ ràng của nạn nhân, hay nỗ lực của Chính phủ trong việc xóa bỏ hoàn toàn tội tử hình.Phái đoàn đại diện Chính phủ dự kiến sẽ nhấn mạnh đến việc Hàn Quốc đã nỗ lực thực hiện tối đa các nội dung khuyến nghị của Liên hợp quốc, và thể hiện quyết tâm sẽ hỗ trợ để thúc đẩy quá trình thảo luận lập pháp tại Quốc hội đối với một số dự luật chưa được thông qua.