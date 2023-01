Chính phủ Seoul xúc tiến hỗ trợ tầng lớp yếu thế chống chọi với mùa đông năm nay

Photo : YONHAP News

Cố vấn kinh tế thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok trong buổi họp báo ngày 26/1 cho biết Chính phủ sẽ dồn toàn lực hết sức có thể cho các chính sách kinh tế, giúp giảm bớt gánh nặng cho người dân, bất chấp giá năng lượng không tránh khỏi gia tăng do các điều kiện khó khăn bên ngoài.Theo đó, Chính phủ trước hết sẽ tạm thời cung cấp voucher năng lượng dành cho tầng lớp yếu thế, gồm hơn 1,17 triệu hộ gia đình đang được chi trả tiền sinh hoạt cơ bản và người già ốm đau bệnh tật trong mùa đông năm nay, với mức hỗ trợ được nâng lên gấp đôi từ 152.000 won (123 USD) lên 304.000 won (246 USD).Bên cạnh đó, Tổng công ty khí gas (KOGAS) cũng sẽ nâng gấp đôi mức giảm chi phí tiền gas trong mùa đông năm nay cho 1,6 triệu hộ gia đình cần được xã hội quan tâm. Theo đó, mức giảm vốn từ 9.000 won (7,3 USD) đến 36.000 won (29 USD) sẽ tăng lên từ 18.000 won (14,6 USD) đến 72.000 won (58 USD).Giải thích về lý do chi phí sưởi ấm tăng mạnh gần đây, Cố vấn Choi cho biết mặc dù có nhiều yếu tố để nâng giá trong những năm gần đây nhưng Chính phủ đã hạn chế tăng giá, khởi đầu là giá khí đốt tự nhiên quốc tế đã tăng mạnh tối đa gấp 10 lần kể từ nửa đầu năm 2021. Giá gas hiện tại của Hàn Quốc vẫn đang ở mức thấp so với các nước khác.Ông Choi cũng cho biết Chính phủ sẽ cân nhắc vào cơ cấu tài chính của Tổng công ty điện lực và Tổng công ty khí gas, cũng như gánh nặng của người dân, để quyết định về việc có nâng thêm giá điện và gas hay không.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chỉ ra rằng người dân đang phải mang trên mình quả bom "chủ nghĩa dân túy" về chính sách năng lượng của chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in, qua đó đề nghị Chính phủ huy động mọi nguồn tài chính khả dụng để giảm bớt gánh nặng cho người dân.Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích Chính phủ đương nhiệm thiếu sót trong việc lập đối sách dù đã dự đoán được trước việc phải nâng giá điện và gas. Đảng này đề xuất phương án chi trả tiền hỗ trợ về năng lượng và vật giá cao với quy mô 7.200 tỷ won (5,84 tỷ USD).