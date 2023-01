Số trẻ sơ sinh chào đời trong năm 2022 tại Hàn Quốc ghi nhận mức thấp kỷ lục

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/1 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 11 năm 2022", cho biết số trẻ sơ sinh chào đời trong năm 2022 của Hàn Quốc là 18.982 trẻ, giảm 4,3% so với một năm trước. Đây cũng là con số thấp nhất kể từ khi lập số liệu thống kê liên quan vào năm 1981.Số trẻ sơ sinh chào đời đã duy trì đà giảm liên tục trong 84 tháng kể từ tháng 12 năm 2015.Xét theo địa phương, 4 tỉnh và thành phố lớn như thành phố Daegu và Daejeon có trẻ sơ sinh chào đời trong năm ngoái tăng; trong khi con số này lại giảm ở 13 tỉnh, thành phố còn lại.Số người tử vong trong năm 2022 là 30.107 người, tăng 1.741 người (6,1%) so với một năm trước. Trong đó, số người tử vong tăng ở 14 tỉnh, thành phố như thành phố Daegu, Incheon; và giảm ở ba tỉnh, thành phố bao gồm thủ đô Seoul, thành phố Busan.Theo đó, gia tăng dân số tự nhiên, tức số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong, trong năm ngoái đạt âm 11.125 người, đà giảm liên tiếp trong vòng 37 tháng kể từ tháng 11 năm 2019. Đây là lần đầu tiên, gia tăng dân số tự nhiên giảm hơn mức 10.000 người.Số cặp kết hôn trong năm 2022 là 17.458 cặp, tăng 2,2% so với năm trước đó, duy trì xu hướng tăng liên tục trong 4 tháng kể từ tháng 8 năm ngoái.Cục Thống kê quốc gia giải thích số cặp kết hôn năm ngoái giảm do nhiều cặp đôi hoãn kết hôn vì dịch COVID-19 vào năm 2021, nhưng sau đó lễ cưới được cho phép tổ chức trở lại nên số cặp kết hôn trong năm 2022 tăng. Tuy nhiên, mức tăng vẫn còn thấp so với năm 2019.Trong năm ngoái có 8.494 cặp đôi ly hôn, giảm 3,1% so với năm 2021.