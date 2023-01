Toàn Hàn Quốc ghi nhận hơn 500 trường hợp báo vỡ đồng hồ nước do đóng băng

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính đến 11 giờ sáng ngày 26/1, trên cả nước đã tiếp nhận 524 trường hợp báo đồng hồ bị vỡ do đóng băng dưới thời tiết giá rét.Trường hợp thiệt hại chủ yếu tập trung ở Seoul và hai địa phương lân cận với thành phố Incheon là 178 nơi, thủ đô Seoul 171 nơi. Tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Gyeonggi tiếp nhận 16 trường hợp báo vỡ đường ống dẫn nước do đóng băng.5 chuyến bay khởi hành từ sân bay ở đảo Jeju, thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla) và thành phố Wonju (tỉnh Gangwon) phải hủy chuyến. Có thêm 12 chuyến bay được khai thác thêm từ 10 giờ sáng cùng ngày để đưa những hành khách mắc kẹt trên đảo Jeju về đất liền.Ngoài ra, 110 cung đường tham quan tại ba công viên quốc gia ở núi Bukhan (Seoul), núi Chiak và núi Odae (tỉnh Gangwon) đã phải đóng cửa.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã bắt đầu hoạt động khẩn cấp ở mức 1 từ 0 giờ ngày 26/1, nâng mức cảnh báo nguy cơ từ "quan tâm" lên "chú ý".