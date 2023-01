Chỉ số lòng tin doanh nghiệp tháng 1/2023 duy trì đà giảm 5 tháng liền

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/1 công bố báo cáo chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI). Theo đó, chỉ số BSI của toàn ngành công nghiệp tháng 1 đạt 69 điểm, giảm 5 điểm so với một tháng trước, đà giảm 5 tháng liên tiếp.Đây là chỉ số thấp nhất trong vòng hai năm 4 tháng sau mức 64 điểm của tháng 9 năm 2020. Quy mô giảm cũng là sâu nhất sau mức giảm 11 điểm của tháng 3 năm 2020.Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định lạc quan.Cụ thể, chỉ số BSI ngành chế tạo đạt 66 điểm, giảm 5 điểm so với tháng 12 năm ngoái; ngành phi chế tạo cũng giảm 5 điểm, đạt 71 điểm. Trong ngành chế tạo, chỉ số BSI của lĩnh vực điện tử, video, thiết bị truyền thông giảm 5 điểm do nhu cầu chíp bán dẫn giảm; lĩnh vực kim loại cơ bản giảm 9 điểm và lĩnh vực gia công kim loại giảm 6 điểm. Đối với ngành phi chế tạo, chỉ số BSI của ngành thông tin viễn thông giảm 14 điểm; các ngành chuyên môn, khoa học, dịch vụ kỹ thuật giảm 10 điểm và ngành bán buôn bán lẻ giảm 3 điểm.Chỉ số BSI triển vọng tình hình toàn ngành công nghiệp trong tháng 2 được dự đoán đạt 68 điểm, giảm 2 điểm so với một tháng trước. Trong đó, ngành chế tạo đạt 65 điểm, giảm 3 điểm; ngành phi chế tạo đạt 70 điểm, giảm 2 điểm.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI), số liệu kết hợp giữa chỉ số BSI và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI) trong tháng 1 ghi nhận 90,1 điểm, giảm 1,4 điểm so với một tháng trước.