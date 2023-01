Ngoại trưởng Park Jin dự kiến thăm Mỹ vào đầu tháng 2

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc ngày 26/1 cho biết cơ quan ngoại giao hai nước Hàn-Mỹ đang cân chỉnh lịch trình cuối cùng về chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Park Jin vào đầu tháng sau.Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin được cho là có khả năng cao sẽ thăm Washington trước thời điểm người đồng cấp Mỹ Antony Blinken thăm Trung Quốc trong hai ngày 5-6/2 tới.Ông Park sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Blinken, tập trung thảo luận các vấn đề nghị sự cho chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến sớm là trong nửa đầu năm nay. Chính phủ Seoul có kế hoạch sẽ nâng cấp mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước Hàn-Mỹ, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh song phương, thực hiện quan hệ "đồng minh hành động" trong cả lĩnh vực ngoại giao, an ninh, kinh tế và công nghệ.Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ thảo luận với phía Mỹ về các vấn đề nổi cộm ở lĩnh vực kinh tế và an ninh giữa hai nước, như phương án tăng cường phối hợp song phương trong các vấn đề nổi cộm toàn cầu, phương án tăng cường răn đe mở rộng để đối phó với hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lim Soo-suk trong buổi họp báo cùng ngày cũng cho biết hiện tại Seoul và Washington đang cân chỉnh lịch trình về hội đàm Ngoại trưởng song phương vào đầu tháng 2. Chính phủ sẽ công bố nội dung chi tiết vào thời điểm thích hợp.Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cũng cho biết dù chưa có lịch trình cụ thể nhưng Washington cũng đang rất kỳ vọng về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước sắp tới.Mặt khác, Ngoại trưởng Park Jin được cho là đang cân nhắc phương án tham dự Hội nghị an ninh Munich (MSC) diễn ra tại thành phố Munich (Đức) trong vòng từ ngày 17-19/2.Truyền thông Nhật Bản gần đây cho biết Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa cũng dự kiến sẽ tham Hội nghị an ninh Munich với tư cách là nước tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trong năm nay. Do đó, dư luận hiện đang quan tâm liệu lãnh đạo Ngoại giao hai nước Hàn-Nhật sẽ hội đàm bên lề sự kiện này hay không.