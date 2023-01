Photo : YONHAP News

Tham dự buổi tọa đàm trực tuyến do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS) tổ chức vào ngày 26/1 (giờ địa phương), ông Sydney Seiler, quan chức phụ trách về vấn đề Bắc Triều Tiên của Ủy ban tình báo quốc gia Mỹ (NIC) trực thuộc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (DNI) nhận định lý do mà Bắc Triều Tiên vẫn chưa thử hạt nhân lần thứ 7 là do nước này chưa cảm thấy sự cấp thiết phải đáp ứng một thời hạn nhất định nào.Ông Seiler đưa ra kết luận trên dựa trên phân tích về 4 yếu tố là sự phát triển và kiểm chứng năng lực hạt nhân, ngoại giao phô diễn năng lực này, và sự cần thiết trong nước.Theo phân tích của quan chức này, chính quyền Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra quyết định về thời điểm thử hạt nhân lần thứ 7 sau khi cân nhắc rằng thời điểm nào cần thử hạt nhân trong toàn bộ quá trình đẩy cao năng lực hạt nhân của nước này, tác động và ưu thế về mặt ngoại giao dự kiến trong trường hợp thử hạt nhân, hiệu quả đoàn kết nội bộ.Rốt cuộc là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un hiện chưa cảm thấy cần thiết, nên vẫn chưa thử hạt nhân.Trong trường hợp mục đích của Bắc Triều Tiên là thị uy mối đe dọa hạt nhân ngày một lớn mạnh và mang tính tất yếu thì việc thử nghiệm hạt nhân sẽ không còn quá quan trọng. Bởi nếu nước này thử hạt nhân thì sẽ có thể lôi kéo sự quan tâm chú ý của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề hạt nhân miền Bắc.Cơ quan hai nước Hàn-Mỹ đã phát hiện được nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên đã chuẩn bị cho lần thử hạt nhân thứ 7 từ mùa xuân năm ngoái, hiện đã hoàn tất công tác chuẩn bị, chỉ còn chờ quyết định cuối cùng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.