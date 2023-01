Hàn Quốc chính thức dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30/1

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 27/1, Hàn Quốc ghi nhận 31.711 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày hôm trước, nhưng tăng hơn 4.000 ca so với một tuần trước.Số ca mắc mới vào thứ Sáu hàng tuần đã có chiều hướng giảm 4 tuần liên tiếp kể từ sau ngày 23/12 năm ngoái, nhưng lại tăng trở lại trong tuần này, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.Số ca nhập ngoại là 34 ca. Số ca nặng đang nhập viện điều trị là 481 ca, giảm 8 ca so với một ngày trước.Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng tính đến 5 giờ chiều ngày 26/1 đạt 27%. Số ca tử vong tăng thêm 36 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 33.332 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Cho Kyoo-hong cùng ngày đánh giá mặc dù số ca mắc mới tăng nhẹ trở lại sau kỳ nghỉ Tết, nhưng nhìn chung các chỉ số phòng dịch vẫn ổn định. Hệ số lây nhiễm đã giảm ba tuần liên tiếp, xuống 0,77. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng được đảm bảo đầy đủ ở ngưỡng 20%.Chính phủ sẽ giảm dần số giường bệnh cho bệnh nhân nặng, từ hơn 5.800 giường như hiện tại xuống hơn 3.900 giường, đủ để đối phó với quy mô 140.000 ca mắc mới một tuần. Đặc biệt, Bộ Y tế sẽ duy trì các giường nặng ở những bệnh viện có năng lực điều trị hàng đầu, dốc sức bảo vệ cho các ca bệnh nặng.Về việc Hàn Quốc chuyển sang chỉ khuyến nghị, không bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30/1 tới, Bộ trưởng đề nghị chính quyền các địa phương hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ các cơ sở vẫn duy trì nghĩa vụ đeo khẩu trang, như trên phương tiện giao thông công cộng, bệnh viện, cơ sở dễ lây nhiễm; đảm bảo quá trình triển khai thời gian đầu diễn ra thuận lợi.Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến nghị người dân thuộc nhóm rủi ro cao vẫn nên đeo khẩu trang trong những không gian kín, nơi tập trung đông người. Mặc dù tình hình COVID-19 trong nước có chiều hướng khả quan, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng dịch bệnh tái bùng phát mạnh trở lại do yếu tố lây nhiễm từ bên ngoài. Chính phủ Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ tình hình, quản lý dịch bệnh một cách ổn định.