Tổng kết báo cáo công tác năm 2023 của các Bộ ngành về thiết lập hệ thống quốc gia

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 27/1 đã nghe các Bộ ngành gồm Bộ Thống nhất, Bộ Hành chính và an toàn, Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) và Cơ quan cải cách nhân sự báo cáo công tác năm 2023 tại tòa nhà Yeongbingwan thuộc Phủ Tổng thống (quận Jongno, Seoul).Tổng thống phát biểu nghiệp vụ của các cơ quan này dù khác nhau nhưng có điểm tương đồng là cùng thiết lập nên hệ thống quốc gia, với sứ mệnh là người dân và Nhà nước phải giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn.Tại buổi báo cáo, Bộ Hành chính và an toàn đã công bố đối sách tổng hợp về hệ thống an toàn quốc gia, thiết lập các biện pháp tiếp theo sau thảm họa giẫm đạp Itaewon hồi cuối tháng 10 năm ngoái.Đối sách tổng hợp đề ra tầm nhìn là "Một đất nước Hàn Quốc nơi cuộc sống của mọi người dân được an toàn", với các nội dung về tăng cường hệ thống dự báo nguy hiểm, ứng phó thường xuyên, trong đó bao gồm đối sách phòng ngừa tái phát sự cố liên quan đến đám đông; triển khai hệ thống kiểm soát an toàn thảm họa, sự cố tại hiện trường; quản lý an toàn theo căn cứ khoa học của nền tảng kỹ thuật số; hỗ trợ thiệt hại cho nạn nhân một cách thực chất; thúc đẩy hệ thống quản lý an toàn đặt trọng tâm vào sự tham gia và phối hợp của khối tư nhân.Cùng với đó, đối sách tổng hợp còn bao gồm nội dung về việc hoàn thiện các hạng mục về quản lý an toàn tại lễ hội, sự kiện; áp dụng hệ thống kiểm soát đám đông trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT); xây dựng hệ thống giám sát các cuộc gọi liên tục tới tổng đài 112.Bộ Hành chính và an toàn cũng sẽ tích cực phòng ngừa các loại hình tội phạm lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà trọn gói (jeonse), lừa đảo qua điện thoại, tội phạm đeo bám; xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp có tổ chức ở công trường xây dựng, giữ vững trật tự pháp luật.Trong khi đó, Bộ Thống nhất thì báo cáo Tổng thống các bài toán chính trong năm nay, như cụ thể hóa "đề xuất táo bạo", tức lộ trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol, hình thành sự đồng tình ủng hộ trong và ngoài nước, tạo bước đột phá cho đối thoại liên Triều, thiết lập hệ thống đối thoại, hợp tác Nam-Bắc.Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc báo cáo Tổng thống về kế hoạch thiết lập mạng lưới đảm bảo kinh tế cho những người có công với đất nước, đổi mới dịch vụ phúc lợi, y tế cho người có công.Cơ quan Cải cách dân sự thì báo cáo các bài toán trọng tâm là chính sách nhân sự ưu tiên lợi ích quốc gia nhằm xây dựng đội ngũ công chức cống hiến, một Chính phủ hiệu quả; quản trị nhân tài hiệu quả, vận hành chế độ nhân sự công bằng dựa trên sự tự quyết và kết quả công việc.