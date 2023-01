Kim ngạch xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ của Hàn Quốc năm 2022 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Hiệp hội dầu khí Hàn Quốc ngày 29/1 công bố số liệu cho biết kim ngạch xuất khẩu dầu tinh chế và sản phẩm dầu mỏ năm 2022 của các doanh nghiệp trong nước như công ty năng lượng SK, các công ty lọc dầu GS Caltex, S-OIL và Hyundai Oilbank đạt hơn 57,03 tỷ USD, mức cao nhất sau năm 2012 (53,25 tỷ USD).Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ và dầu tinh chế trong năm 2022 đã tăng 71,2% so với một năm trước, quy mô tăng cao nhất sau mức tăng 64,2% năm 2011.Giá dầu thô đã liên tục ở mức cao và đơn giá xuất khẩu gia tăng do gián đoạn cung cầu dầu mỏ toàn cầu bởi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Trước tình hình này, các doanh nghiệp dầu tinh chế đẩy mạnh tỷ lệ vận hành nhà máy lên 79,4% sau đại dịch, chiến lược tập trung vào sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả.Đơn giá xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ năm ngoái là 121,1 USD/thùng, tăng 53%. Lượng hàng xuất khẩu là 471 triệu thùng, tăng 12,1%.Xét theo từng mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu dầu diesel chiếm 46,3% tổng thể, xăng chiếm 19,4%, dầu hàng không chiếm 18% và hỗn hợp naphtha chiếm 4,9%.Kim ngạch xuất khẩu sang Australia là nhiều nhất, chiếm 18,3% tổng thể. Sau đó lần lượt là Singapore (12,1%), Mỹ (8,3%), Trung Quốc (7,9%) và Nhật Bản (7,7%).Trung Quốc là đối tác mua dầu mỏ lớn nhất của Hàn Quốc trong vòng 6 năm kể từ năm 2016, song tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm mạnh từ 20% xuống còn 8% bởi chính sách "Zero COVID-19" của nước này. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam có mức tăng lớn nhất, gấp 3,8 lần.