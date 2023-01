Tổng thư ký NATO nhấn mạnh đến sự đoàn kết quốc tế trước những thách thức toàn cầu

Photo : YONHAP News

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đang trong chuyến thăm Hàn Quốc đã gặp gỡ Ngoại trưởng Park Jin vào ngày 29/1, nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đối diện với sự gia tăng bất ổn và những việc khó lường trước, thì sự đoàn kết giữa các nước tin vào trật tự thế giới dựa trên nền tảng của tự do, chủ nghĩa dân chủ và quy tắc đang ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.Ông Stoltenberg cho rằng an ninh của NATO đang ngày càng được gắn kết với nhau. Tổ chức này rất quan ngại về chương trình hạt nhân và các vụ phóng tên lửa vô cùng liều lĩnh của Bắc Triều Tiên. Hơn nữa, chiến tranh tại Ukraine cũng đang có phần ảnh hưởng tới Hàn Quốc.Trong tháng trước, Mỹ từng cho rằng miền Bắc đã bán vũ khí và đạn dược như tên lửa dùng cho bộ binh cho Tổ chức Wagner, một nhóm lính đánh thuê tư nhân của Nga đang hỗ trợ cho Matxcơva trong cuộc chiến tranh tại Ukraine.Tổng thư ký Stoltenberg đề cập đến sự đoàn kết giữa Nga và miền Bắc như trên, qua đó nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hợp tác giữa Hàn Quốc và NATO.Bộ Ngoại giao cho biết trong buổi gặp gỡ, hai bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong tương lai vì hòa bình và tái thiết Ukraine.Ông Stoltenberg cũng có chung nhận định rằng việc cộng đồng quốc tế đoàn kết lại để đối phó với mối uy hiếp từ hạt nhân và tên lửa của miền Bắc là vô cùng cấp thiết. NATO sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc để đạt được nền hòa bình bền vững trên bán đảo Hàn Quốc.Về phần mình, Ngoại trưởng Park nhấn mạnh việc đoàn kết giữa các nước cùng chia sẻ những giá trị về tự do, dân chủ và pháp trị đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trước những thách thức quốc tế chưa từng có.Ông Park đã giới thiệu chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Chính phủ Hàn Quốc mới công bố gần đây. Ngoại trưởng Park bày tỏ quyết tâm của Chính phủ Seoul trong việc bắt tay với các đối tác cùng chia sẻ những giá trị phổ quát vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.Tổng thư ký Jens Stoltenberg thăm Hàn Quốc trong hai ngày, từ ngày 29/1. Đây là chuyến thăm Seoul của ông sau 5 năm ba tháng kể từ tháng 11/2017.