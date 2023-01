Chính giới công kích lẫn nhau về cuộc điều tra với Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung ngày 28/1

Photo : YONHAP News

Tối ngày 29/1, một ngày sau khi Viện Kiểm sát triệu tập điều tra Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, đảng này đã mở cuộc họp kín của Ủy ban tối cao đản, kéo dài hai tiếng rưỡi.Sau cuộc họp, người phát ngôn đảng đối lập An Ho-young cho biết ban lãnh đạo đảng đã kết luận rằng cục diện hiện nay là "chính quyền độc tài của Viện Kiểm sát". Ông An cũng để ngỏ khả năng đảng đối lập sẽ đấu tranh ngoài Quốc hội, như tổ chức Đại hội báo cáo toàn dân tại thủ đô Seoul.Ngoài ra, ban lãnh đạo đảng đối lập cũng nhất trí chính thức xúc tiến luận tội Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min liên quan tới thảm họa giẫm đạp Itaewon tháng 10 năm ngoái, và lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.Về việc Viện Kiểm sát yêu cầu triệu tập điều tra tiếp ông Lee Jae-myung, phát ngôn viên An cho biết ban lãnh đạo đảng có nhiều ý kiến ông Lee không nên trình diện, lý do là bởi cuộc điều tra của Viện Kiểm sát chỉ nhằm "gây khó dễ", "làm mất mặt" Chủ tịch đảng đối lập. Trong suốt quá trình triệu tập điều tra vừa rồi, các công tố viên liên tục đặt những câu hỏi giống nhau với ông Lee, trong khi lại một mực trả lời "không biết" trước câu hỏi của ông Lee về việc triệu tập bổ sung.Ngược lại, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân thì chỉ trích ông Lee Jae-myung, cho rằng chưa từng có một nghi phạm, một chính khách nào lại "mặt dày" như ông Lee. Đảng này cho rằng ông Lee đang phủ nhận cả hệ thống pháp trị, hệ thống quốc gia, nếu ông này cảm thấy bất công thì có thể từ chức nghị sĩ Quốc hội. Trong khi bản thân Chủ tịch Lee đang được hưởng đặc quyền trên cương vị là nghị sĩ Quốc hội lại đi kích động dư luận rằng "Viện Kiểm sát chà đạp nhân quyền của nghi phạm chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại".Một số nhân vật đang chạy đua chức Chủ tịch đảng cầm quyền thì chỉ trích ông Lee đang lừa dối người dân, quyết tâm sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo để loại bỏ các hành vi chống đối tư pháp tương tự của phe đối lập.