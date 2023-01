Hơn 70% người Hàn ủng hộ Hàn Quốc tự phát triển hạt nhân

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu cấp cao Chey thuộc Tập đoàn SK ngày 30/1 công bố kết quả thăm dò ý kiến "Nhận thức về nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên và tình hình an ninh" tiến hành với 1.000 người dân Hàn Quốc.Kết quả cho thấy có 76,6% công dân Hàn Quốc nhận thức rằng nước này cần tự phát triển hạt nhân. 72,4% đánh giá tích cực về năng lực phát triển hạt nhân của Seoul.61,6% người được hỏi trả lời "không biết rõ" hoặc "hoàn toàn không biết" về chiến lược đối phó của Hàn Quốc với uy hiếp hạt nhân từ Bình Nhưỡng. 77,6% nhận định rằng việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là điều không thể. 78,6% cho rằng miền Bắc sẽ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7.51,3% người tham gia trả lời tin rằng Mỹ sẽ thực thi năng lực răn đe hạt nhân trong trường hợp xảy ra tình huống nguy cấp trên bán đảo Hàn Quốc, 48,7% nhận định ngược lại.71,9% đánh giá tích cực về khả năng hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, nhiều hơn hẳn so với ý kiến đánh giá tiêu cực (28,1%).Người dân Hàn Quốc có khuynh hướng không kỳ vọng lớn về vai trò của Trung Quốc trong việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và thống nhất bán đảo Hàn Quốc. 64,1% trả lời không có khả năng Trung Quốc sẽ đóng vai trò hiệu quả vào tiến trình phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng. Ngoài ra, có 55,1% cho rằng Trung Quốc sẽ cản trở việc thống nhất bán đảo Hàn Quốc.51% người tham gia cuộc thăm dò tán thành việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của lực lượng quân đồn trú Mỹ tại bán đảo Hàn Quốc, 18,9% phản đối, 30,1% trả lời không biết.Đồng thời, có 63,5% người trả lời rằng Nhật Bản có khả năng tự phát triển vũ khí hạt nhân.Cuộc thăm dò lần này được tiến hành từ ngày 28/11 tới ngày 16/12 năm ngoái, được Viện nghiên cứu cấp cao Chey ủy thác cho Viện Gallup tiến hành theo phương thức phỏng vấn trực tiếp.