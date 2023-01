Bữa ăn trưa ấm áp giữa ngày đông với giá chỉ 0,8 USD

Photo : YONHAP News

Vật giá leo thang khiến chi phí mỗi bữa ăn bình quân của người Hàn tăng vọt lên hơn 10.000 won (hơn 8 USD). Vậy nhưng có những quán ăn đang bán mỗi suất ăn trưa với giá chỉ 1.000 won (0,8 USD).Quán vừa mở cửa là các thực khách nối hàng dài không ngớt. Nhiều khách hàng vượt qua cái rét căm căm để tìm đến đây. Đón chờ họ là một bữa trưa với cơm canh nóng hổi, cùng nhiều món ăn kèm (banchan) đa dạng. Họ có thể ăn no bụng, mà mỗi suất ăn như vậy chỉ có giá 1.000 won.Quán ăn này nằm ở thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong. Một thực khách cho biết thông thường vào bữa trưa họ chỉ ăn uống qua loa bằng bánh mì hay quả táo, nhưng nếu tới đây thì sẽ có thể ăn no bụng với giá 1.000 won.Do mỗi suất chỉ bán với giá 1.000 won nên doanh thu của nhà hàng này một ngày chỉ đạt chưa đầy 100.000 won (80 USD), chắc hẳn là không đủ để trang trải chi phí nguyên vật liệu, cộng thêm chi phí nhân công, nhất là trong bối cảnh vật giá leo thang như thời gian gần đây. Tuy nhiên, chủ nhà hàng đã bù đắp khoản chi phí vận hành bằng sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Nhiều người dân đã gửi tặng nguyên liệu như gạo, hoa quả, rau xanh tới quán nhằm giúp đỡ những người láng giềng khó khăn. Việc bếp núc là do các tình nguyện viên phụ trách.Quán ăn như thế này được mở cửa lần đầu tiên tại thành phố Busan từ năm 2009, mỗi ngày tiếp tối đa 100 thực khách, mỗi suất ăn chỉ bán với giá đúng 1.000 won. Tấm lòng giúp đỡ lẫn nhau ngày càng được lan tỏa rộng rãi, sau hơn 10 năm, số lượng quán ăn tương tự đã tăng lên 18 nơi trên toàn quốc.Chủ quán ăn ở thành phố Cheongju chia sẻ đã có rất nhiều người dân ủng hộ với tấm lòng cao đẹp. Vì thế mà ngày càng có nhiều người tìm đến quán để thấy rằng thế giới này vẫn rất tươi đẹp và đáng sống.Một bữa ăn ấm áp giữa mùa đông như thế này chính là món quà quý giá nhất gửi tới những người anh em láng giềng gặp khó khăn đang phải lo từng bữa ăn, giúp họ vượt qua được cái lạnh khắc nghiệt mùa đông này.