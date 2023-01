Tỷ lệ di cư nội địa năm 2022 của Hàn Quốc thấp nhất trong vòng 48 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/1 công bố tài liệu "Di cư nội địa năm 2022". Trong năm ngoái, Hàn Quốc có 6.152.000 người di cư nội địa (dân số di chuyển khỏi khu vực cư trú trong nước), giảm 1.061.000 người (14,7%) so với một năm trước, mức thấp kỷ lục kể từ sau năm 1974 (5.300.000 người). Tỷ lệ di cư nội địa (số người di chuyển trên mỗi 100 dân) đạt 12%, giảm 2,1% so với năm 2021.Cục Thống kê phân tích do dân số già hóa, sự phát triển về giao thông, viễn thông khiến cho số người di cư nội địa có khuynh hướng giảm về dài hạn. Trong năm 2022, nhu cầu di cư nội địa giảm mạnh là do yếu tố ngắn hạn liên quan tới nhà ở.Trên thực tế, lượng giao dịch nhà ở trong vòng 11 tháng đầu năm 2022 đạt 480.000 giao dịch, giảm một nửa so với một năm trước.Trong số các lý do di cư nội địa, 34,4% liên quan tới nhà ở, 23,7% liên quan tới gia đình, 23,4% liên quan tới công việc. Số người di cư nội địa vì lý do nhà ở giảm 598.000 người, mức giảm sâu nhất.Xét theo tỉnh thành, nơi có dân cư chuyển đến nhiều nhất là tỉnh Gyeonggi. Thủ đô Seoul là nơi có dân cư chuyển đi nhiều nhất. Xét theo độ tuổi, tỷ lệ di cư nội địa ở nhóm ngoài 20 tuổi là 23,1%, ngoài 30 tuổi là 18,9%. Độ tuổi càng cao thì tỷ lệ chuyển nơi ở càng thấp đi.Mặt khác, trong tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc có 497.000 người di cư nội địa, giảm 122.000 người (19,6%) so với cùng kỳ một năm trước đó.