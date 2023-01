Kim ngạch xuất khẩu ô tô năm 2022 của Hàn Quốc đạt 49 tỷ USD, cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 30/1 công bố số liệu xuất nhập khẩu ô tô năm 2022. Trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu ô tô đạt 49,02 tỷ USD, cao kỷ lục, tăng 15% so với năm 2021 (42,64 tỷ USD).Sự gia tăng này được phân tích là do tình hình cung cầu chíp bán dẫn dành cho ô tô được cải thiện, sự mở rộng nhu cầu xe ô tô thân thiện môi trường, sự hồi phục nhu cầu ở thị trường Bắc Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các nước lớn.Xét theo quốc gia, xuất khẩu ô tô sang Mỹ tăng 29,7%, Canada tăng 8,7%, Australia tăng 33,4%, Anh tăng 16,1%, Đức tăng 4%, Israel tăng 30,4%, Ả-rập Xê-út tăng 31,4%. Ngược lại, xuất khẩu ô tô sang Pháp, Hà Lan, Ý lần lượt giảm 1,8%, 15,7% và 9,4%.Xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường cũng đạt mức cao kỷ lục, góp phần lớn kéo sự gia tăng xuất khẩu toàn bộ xe ô tô của Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường đạt 15,96 tỷ USD, tăng 37,2%. Tỷ trọng ô tô thân thiện môi trường trên tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc đã tăng từ 27,3% năm 2021 lên 32,6% vào năm ngoái.Trong năm 2022, kim ngạch nhập khẩu ô tô đạt 14 tỷ USD, tăng 8,9% so với một năm trước. Số lượng xe nhập khẩu là 320.000 xe, tăng 8,8%. Trong đó, nhập khẩu ô tô từ Đức tăng 16,7%, Mỹ tăng 7,7%, Áo tăng 8,3%, Anh tăng 39,1%. Ngược lại, nhập khẩu từ Nhật Bản giảm 52,5%, Ý và Thụy Điển lần lượt giảm 33,3% và 19,8%.Nhập khẩu xe ô tô thân thiện môi trường đạt 6,59 tỷ USD, mức cao kỷ lục, tăng 15,5% so với năm 2021. Tỷ trọng ô tô điện trên kim ngạch nhập khẩu ô tô đạt 47%, cao nhất từ trước tới nay.