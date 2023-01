Chi tiêu phúc lợi xã hội của Hàn Quốc chiếm 12,3% GDP, nhóm cuối OECD

Photo : KBS News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) gần đây đã công bố báo cáo "Cập nhật năm 2023 về chi tiêu xã hội của các nước OECD".Quy mô chi tiêu cho phúc lợi xã hội công cộng của Hàn Quốc trong năm 2018 đạt 206.800 tỷ won (168,43 tỷ USD), chiếm 10,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong năm 2019 là 235.900 tỷ won (192,13 tỷ USD), chiếm 12,3% GDP, lần lượt tăng 11,5% và 14,1% so với một năm trước đó.Bộ Y tế phân tích sự gia tăng này là do sự gia tăng người hưởng lương hưu, sự mở rộng dịch vụ chăm sóc y tế, điều dưỡng dài hạn, sự mở rộng lương hưu cơ bản, việc Seoul áp dụng và mở rộng trợ cập trẻ em, mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản.Như vậy là chi tiêu xã hội của Hàn Quốc tăng gần 27% trong vòng hai năm 2017-2019, nhưng vẫn là mức thấp so với các nước OECD khác. Pháp có quy mô chi tiêu phúc lợi xã hội chiếm 30,7% GDP, cao nhất OECD, sau đó tới Phần Lan (29,4%), Đan Mạch (28,4%), Bỉ (28,2%), Ý và Áo cùng đạt 27,7%, và sau cùng là Đức chiếm 25,6%.Chi tiêu phúc lợi xã hội của Hàn Quốc chỉ chiếm 12,3% GDP, tương tự Costa Rica. Chỉ có hai nước có tỷ lệ thấp hơn Hàn quốc là Chile (11,7%), Mexico (7,4%). Tỷ lệ trung bình 38 nước OECD là 20,1%. Mức chi tiêu cho phúc lợi xã hội công cộng của Hàn Quốc bằng 61,2% bình quân GDP.