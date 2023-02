Sản xuất, tiêu dùng và đầu tư của Hàn Quốc năm 2022 đồng loạt tăng

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, cả sản xuất, tiêu dùng và đầu tư của Hàn Quốc đều tăng so với năm 2021, và cũng là năm thứ hai liên tiếp đồng loạt tăng.Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/1 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 12/2022 và cả năm 2022". Trong năm ngoái, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 116,4 điểm (so với điểm chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 3,3% so với năm trước nhờ ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp đều tăng.Cụ thể, sản xuất chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 1,4% so với năm trước. Dù sản xuất phụ tùng điện tử, chế phẩm hóa học giảm, nhưng chíp bán dẫn và ô tô lại tăng. Ngành dịch vụ tăng 4,8%, chủ yếu là ngành nhà hàng khách sạn, tài chính bảo hiểm.Trong năm 2022, chỉ số doanh số bán lẻ, thể hiện xu hướng tiêu dùng, tăng 0,2% so với một năm trước. Trong đó, doanh số hàng hóa lâu bền như đồ điện tử giảm 2,9%, nhưng hàng hóa ít bền như quần áo và hàng hóa không bền như thuốc men lại tăng 0,9%. Đầu tư thiết bị tăng 3,3% nhờ đầu tư máy móc tăng 2,9% và đầu tư thiết bị vận tải tăng 4,3%.Nếu chỉ xét riêng trong tháng 12 năm ngoái thì sản xuất và đầu tư giảm, nhưng tiêu dùng lại có xu hướng tăng. Sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 12 giảm 1,6% so với một tháng trước đó, mức giảm sâu nhất sau mức giảm 1,8% hồi tháng 4/2020. Trong đó, sản xuất chế tạo và khai thác khoáng sản giảm 2,9%, dịch vụ giảm 0,2%. Doanh số bán lẻ tăng 1,4%. Đầu tư thiết bị giảm 7,1%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, giảm 0,9 điểm so với tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,5 điểm.