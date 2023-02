Lợi nhuận cả năm 2022 của Samsung giảm gần 16%

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 31/1 công bố số liệu sơ bộ cho biết trong năm 2022, lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 43.377 tỷ won (35,27 tỷ USD), giảm 15,99% so với một năm trước.Doanh thu của hãng đạt 302.231 tỷ won (245,83 tỷ USD), tăng 8,09%. Đây là lần đầu tiên doanh thu cả năm của Samsung vượt ngưỡng 300.000 tỷ won. Lợi nhuận ròng của hãng đạt 55.654 tỷ won (45,27 tỷ USD), tăng 39,46%.Lợi nhuận kinh doanh quý IV năm ngoái của Samsung đạt 4.306 tỷ won (3,5 tỷ USD), giảm tới 68,95%, thấp hơn 18,6% so với dự báo từ thị trường. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận kinh doanh theo quý của điện tử Samsung dừng ở ngưỡng 4.000 tỷ won sau quý III/2014.Doanh thu quý IV đạt 70.465 tỷ won (57,31 tỷ USD) và lợi nhuận ròng đạt 23.842 tỷ won (19,39 tỷ USD).Trong nửa đầu năm ngoái, lợi nhuận của Samsung đạt mức cao kỷ lục nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn tăng, nhưng tới nửa cuối năm, do lãi suất cao, lo ngại kinh tế suy thoái kéo dài, nhu cầu giảm mạnh, khiến lợi nhuận của hãng giảm mạnh.Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận kinh doanh chíp bán dẫn của Samsung trong quý IV lần lượt chỉ dừng ở mức 20.070 tỷ won (16,33 tỷ USD) và 270 tỷ won (168 triệu USD). Lĩnh vực điện tử gia dụng cũng bị giảm lợi nhuận do nhu cầu thị trường giảm và gánh nặng giá thành. Lĩnh vực smartphone của Samsung cũng bị giảm lợi nhuận do doanh thu giảm.Trong năm 2022, công ty điện tử Samsung đầu tư 53.100 tỷ won (43,2 tỷ USD) thiết bị, trong đó có 47.900 tỷ won (38,97 tỷ USD) là thiết bị chíp bán dẫn, 2.500 tỷ won (2,03 tỷ USD) là thiết bị màn hình (SDC).Triển vọng năm nay của Samsung cũng không mấy sáng sủa. Doanh số lĩnh vực chíp nhớ được dự báo sẽ tiếp tục đình trệ trong nửa đầu năm. Ảnh hưởng từ bất ổn kinh tế, doanh số tại thị trường Trung Quốc bị co hẹp sẽ còn tiếp diễn tất cả các lĩnh vực như điện thoại di động, điện tử gia dụng. Tuy nhiên, Samsung nhận định nhu cầu sẽ bắt đầu hồi phục trong nửa cuối năm, nên hãng sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực chíp bán dẫn.