IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 xuống 1,7%

Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 31/1 công bố báo cáo điều chỉnh về triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,7% trong năm nay, giảm 0,3% so với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái (2%).Ngược lại, IMF dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 2,9% trong năm nay, cao hơn 0,2% so với dự báo tháng 10 năm ngoái (2,7%).Về việc nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, IMF giải thích mặc dù lãi suất của các nước vẫn duy trì ở mức cao nhằm đối phó với lạm phát, chiến sự Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, nhưng nhiều ý kiến kỳ vọng về sự hồi phục kinh tế sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, tiêu dùng và đầu tư tại các nước lớn như Mỹ hay Liên minh châu Âu (EU) đang duy trì đà hồi phục khả quan hơn dự báo.Theo quốc gia, IMF dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,4% trong năm nay, Trung Quốc là 5,2%, EU 0,7%, Đức 0,1%, Pháp 0,7%, Nhật Bản 1,8% và Anh được dự báo giảm 0,6%.Mỹ được nâng dự báo so với lần trước là 0,4% nhờ tiêu thụ nội địa duy trì đà hồi phục vững vàng, khu vực EU được nâng 0,2% là do giá bán buôn năng lượng giảm, Nhật Bản cũng được nâng mức dự báo do ảnh hưởng từ chính sách nới lỏng tiền tệ. Ngược lại, Anh bị hạ mạnh dự báo là vì chính sách tiền tệ thắt chặt và điều kiện tài chính xấu đi.IMF dự báo lạm phát toàn cầu năm 2023 ở mức 6,6%. Chỉ số giá tiêu dùng toàn cầu được cho là đã đạt đỉnh vào quý III năm ngoái, nhưng chỉ số vật giá cơ bản vẫn chưa lên tới đỉnh do ảnh hưởng từ tỷ lệ tăng lương cao.Mặt khác, IMF dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,6% trong năm 2024, kinh tế thế giới tăng trưởng 3,1%, Mỹ và Trung Quốc lần lượt là 1% và 4,5%.