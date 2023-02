Hàn Quốc đặt mục tiêu hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo từ năm 2025

Photo : YONHAP News

Khi con cái tròn 3 tuổi là các bậc cha mẹ Hàn Quốc bắt đầu lo lắng về việc lựa chọn gửi con đi nhà trẻ hay trường mẫu giáo. Đó là bởi cách giáo dục ở mỗi cơ quan lại khác nhau, chi phí cũng có sự khác biệt.Một bậc phụ huynh có con 3 tuổi chia sẻ đã cân nhắc rất nhiều khi phải lựa chọn gửi con học ở đâu, cuối cùng quyết định là chọn gửi con tới trường mẫu giáo sẽ tốt hơn, xét tới khía cạnh giáo dục. Một phụ huynh khác thì đánh giá rằng trường mẫu giáo thiên về giáo dục trẻ nhiều hơn, trong khi nhà trẻ thì lại thiên về chăm sóc trẻ.Hàn Quốc bắt đầu thảo luận về việc hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo từ cách đây hơn 20 năm nhưng vẫn chưa thành công do vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều.Trong ngày 31/1, Bộ Giáo dục đã công bố kế hoạch hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo, trong đó đề ra phương pháp hợp nhất theo từng giai đoạn, phương án hỗ trợ về mặt ngân sách.Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho cho biết mục tiêu của Bộ Giáo dục là hợp nhất hoàn toàn hai cơ sở giáo dục này. Bộ trưởng tin tưởng điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Trước đây, vấn đề đặt ra là không thu hẹp được bất đồng ý kiến giữa các ban ngành, nhưng giờ đây các ban ngành hữu quan đã kết thúc thảo luận.Trong nửa đầu năm nay, Bộ Giáo dục sẽ xây dựng phương án hợp nhất hệ thống quản lý, rồi sau đó sẽ tiến hành lựa chọn ba đến 4 Sở Giáo dục để áp dụng thí điểm vào nửa cuối năm. Việc triển khai chính thức sẽ diễn ra từ năm 2025 do Bộ Giáo dục đóng vai trò chủ quản. Từ năm 2026, tất cả trường mẫu giáo và nhà trẻ sẽ được hợp nhất thành một cơ quan giáo dục mẫu giáo mới.Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Bộ Giáo dục sẽ phải giải quyết nhiều bài toán nan giải trong quá trình triển khai, như lập ngân sách bổ sung do sự gia tăng chi phí giáo dục và chăm sóc trẻ, việc hợp nhất giáo viên trường mẫu giáo và nhà trẻ sẽ không hề dễ dàng do giáo viên ở mỗi cơ quan lại đòi hỏi điều kiện tư cách, kỹ năng nghiệp vụ khác nhau.Chủ tịch Ủy ban trường mẫu giáo thuộc Công đoàn giáo viên toàn quốc Na Yoon-mi thì bày tỏ lo ngại rằng việc hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo vốn là những nơi có tỷ lệ công lập thấp, sẽ không thể đảm bảo được tính công bằng, hoặc thậm chí có thể làm sụp đổ tính chỉnh thể trong giáo dục bậc mầm non.Bộ Giáo dục thì nhấn mạnh rằng một khi hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo thì trên thực tế mọi trẻ em Hàn Quốc từ 3-5 tuổi sẽ được hưởng chế độ giáo dục miễn phí.