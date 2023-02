Không khí tại rạp chiếu phim, siêu thị tại Hàn Quốc ngày đầu được tự do bỏ khẩu trang

Photo : YONHAP News

Từ ngày 30/1, Hàn Quốc chuyển sang khuyến nghị, không bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín. Không khí tại các địa điểm tập trung đông người như siêu thị hay rạp chiếu phim bắt đầu có sự thay đổi trong ngày đầu triển khai.Tại một rạp chiếu phim ở Seoul, nhiều người dân đã bỏ khẩu trang, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều người chưa quen, tiếp tục đeo khẩu trang. Một người dân cho biết vẫn quyết định đeo khẩu trang vì chưa chắc là nếu bỏ khẩu trang có an toàn hay không. Thêm vào đó là trẻ em lại sắp đi học trở lại nên cần phải đeo khẩu trang để phòng bệnh vì cả gia đình. Được xem phim bỏ khẩu trang sau mấy năm đại dịch, các khán giả đều có chung cảm nhận là thưởng thức các hiệu ứng, âm thanh, nội dung của phim một cách sinh động hơn so với khi đeo khẩu trang.Ở các siêu thị lớn, mặc dù không có sự khác biệt lớn so với trước, nhưng các doanh nghiệp đều nhận định khách hàng sẽ tấp nập trở lại, và có kế hoạch mở rộng các quầy thử đồ ăn.Theo đường lối của Chính phủ, phần lớn các doanh nghiệp đã chuyển sang cho nhân viên tự giác đeo khẩu trang. Khu vực căng tin của các công ty đã được gỡ bỏ vách ngăn, đồng nghiệp trong công ty giờ đây có thể trò chuyện thoải mái. Giới văn phòng có thể họp hành, chia nhau những món đồ ăn vặt giữa giờ làm mà không cần đeo khẩu trang.Quản lý công ty GS cho biết nhiều nhân viên mới vào làm đúng lúc xảy ra đại dịch, không biết mặt mũi đồng nghiệp ra sao, nên sau khi bỏ khẩu trang thì có phần lúng túng. Tuy nhiên, việc bỏ khẩu trang giúp công ty có thể tổ chức họp hành một cách thuận tiện và trao đổi cởi mở, dễ dàng hơn do có thể nắm bắt được biểu cảm của đối phương.Việc cử nhân viên đi công tác nước ngoài cũng dần trở nên dễ dàng hơn. Các doanh nghiệp chuyển sang tổ chức các chương trình đào tạo hoặc báo cáo nghiệp vụ trực tiếp thay vì trực tuyến như trước, những hạn chế do dịch COVID-19 suốt mấy năm qua đang dần biến mất.Đặc biệt, các doanh nghiệp mỹ phẩm, thời trang, du lịch, lĩnh vực chịu cú sốc lớn nhất do dịch COVID-19, đang kỳ vọng doanh thu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, người dân vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi phương tiện giao thông công cộng, nên vẫn còn mất tương đối thời gian để cuộc sống thường nhật hoàn toàn quay trở lại như trước.