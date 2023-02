Hàn Quốc xếp thứ 31 thế giới về mức độ minh bạch trong tham nhũng

Photo : YONHAP News

Tổ chức minh bạch quốc tế (TI) ngày 31/1 công bố kết quả khảo sát về Chỉ số nhận thức tham nhũng quốc gia (CPI) năm 2022.Trong số 180 nước được đánh giá, Đan Mạch đứng đầu về mức độ minh bạch (90 điểm), sau đó tới hai nước Phần Lan và New Zealand (87 điểm), Na Uy (84 điểm), Singapore và Thụy Điển xếp thứ 5 (83 điểm).Hàn Quốc được 63 điểm, đứng thứ 31 trong số 180 nước, 6 năm liên tiếp thăng hạng kể từ sau hạng thứ 52 vào năm 2016 (53 điểm). Nếu so với 38 nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Seoul đứng thứ 22, tương tự năm trước.Tổ chức minh bạch Hàn Quốc cho biết nước này tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm, và đạt mức điểm cao kỷ lục, kết quả từ sự nỗ lực của các chủ thể kinh tế, trong đó có Chính phủ, và nhận thức ngày càng cao của người dân.Tuy nhiên, các chỉ số chính liên quan tới xã hội công chức và hoạt động kinh tế của Hàn Quốc đều bị giảm. Tổ chức minh bạch quốc tế đề xuất Chính phủ Hàn Quốc một lần nữa rà soát lại chính sách chống tham nhũng, tăng cường năng lực lãnh đạo chống tham nhũng.Nước bị đánh giá thấp nhất là Somalia với 12 điểm. Syria và Nam Sudan xếp thứ 178, Venezuela xếp thứ 177.Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, New Zealand xếp thứ 2, Singapore xếp thứ 5, Hong Kong thứ 12, Australia thứ 13, Nhật Bản thứ 18, Đài Loan hạng 25, đều cao hơn Hàn Quốc.Chỉ số CPI có thang điểm là 100 điểm, phản ánh nhận thức của chuyên gia, doanh nghiệp về tham nhũng ở khối Nhà nước. Ngưỡng 70 điểm là "xã hội tương đối minh bạch", ngưỡng 50 điểm là "thoát khỏi tham nhũng tuyệt đối".Vào tháng trước, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo từng công bố mục tiêu đưa Hàn Quốc lọt vào Top 20 chỉ số này.