Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ nhóm họp, tái khẳng định tăng cường răn đe mở rộng với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 31/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã tham dự cuộc hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng song phương đầu tiên được tổ chức tại Seoul.Bộ trưởng hai nước đã lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên liên tiếp có các hành vi khiêu khích như phóng tên lửa, cử máy bay không người lái xâm phạm không phận Hàn Quốc, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hai bên nhất trí phối hợp với cộng đồng quốc tế, đối phó cứng rắn với bất cứ động thái khiêu khích nào của Bình Nhưỡng trong thời gian tới.Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ cũng nhất trí tiếp tục tăng cường năng lực đồng minh, hệ thống chia sẻ thông tin, hoạch định chiến lược chung, cơ chế thảo luận song phương, nhằm răn đe và đối phó với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ miền Bắc.Để làm được điều này, trong tháng sau, hai nước sẽ tiến hành diễn tập vận hành phương tiện răn đe mở rộng (DSC TTX), đồng thời thảo luận chặt chẽ để có thể triển khai tài sản chiến lược của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc một cách kịp thời, dựa trên sự thảo luận song phương.Hai Bộ trưởng cũng nhất trí mở rộng phạm vi và quy mô tập trận cơ động dã chiến liên quân trong năm nay. Đặc biệt, quân đội hai nước sẽ phản ánh sự thay đổi về môi trường an ninh, trong đó có việc nỗ lực đẩy cao hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên thời gian gần đây, vào phương án tăng cường tập trận chung.Hai nước nhất trí tổ chức Hội nghị an ninh Hàn-Mỹ-Nhật trong thời gian sớm nhất, thảo luận phương án cụ thể nhằm tăng cường hợp tác an ninh ba bên, bao gồm việc chia sẻ theo thời gian thực thông tin cảnh báo tên lửa.Bộ trưởng Quốc phòng hai bên cũng cùng chung quan điểm về tăng cường đoàn kết cả với các quốc gia thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc để chia sẻ chung giá trị trọng tâm, nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên.